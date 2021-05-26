甘肅馬拉松賠95萬近半家屬拒收：這不是天災而是人禍

甘肅馬拉松越野賽造成21人遇難，當地政府稱逾半數遇難者家屬已基本接受賠償協議，各人獲賠95萬元（人民幣，下同）、其中50萬元來自保險金。但有拒絕簽字的死者屬直言，「這不是天災，而是人禍」，批評賠償金額過低。

甘肅省白銀市長張旭晨周二（26日）晚間在記者會上說，21名遇難人員的161名親屬已全部抵達白銀，已與一半以上遇難人員家屬簽訂和基本達成協議，善後處置工作正在推進。

根據山東商報微信公衆號報道，當地拿出賠償協議，賠償每名遇難者家屬95萬元，其中包含事故團體意外險50萬元，即實質責任賠償只有45萬元。

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因死亡賠償金額過低，多名遇難者家屬拒絕簽署。有遇難者家屬說，「我們覺得，這不是天災，而是人禍。21個人有多少是家裏的頂梁柱啊」。

家屬：我們不是要錢 而是承辦單位擔責

家屬認爲，承辦單位有錯，既然有責任，應當拿出誠心，付出代價，「我們不是要錢，如果可以，我願意用錢把人換回來。可現在事情發生了，未來的日子怎麽辦」？

家屬表示希望能得到一個說法，「這到底是什麽錢？是什麽性質？也沒有人跟我說明白」。

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據其中一名家屬提供的「補償協議書」，協議書甲方爲「景泰黃河石林文化旅遊開發有限公司」，乙方爲遇難者的配偶、子女、父母。

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協議書提到，甲、乙雙方在自願平等，協商一致的基礎上達成協議，「甲方自願一次性支付乙方遇難補償金、撫養費、贍養費等費用共計90萬元」。

其中包括，事故團體意外險50萬元，自然災害救助保險金10萬元，由景泰縣應急管理局付費支付；景泰黃河石林文化旅遊開發有限公司、甘肅晟景體育文化發展有限公司各補償10萬元，景泰縣人民政府救助資金10萬元。

此外，遇難者家屬處理善後事宜過程中産生的遇難者喪葬費，往返交通費共計5萬元由甲方承擔。以上各項合共95萬元

協議中還提到，上述款項數額系綜合考慮乙方所有實際情況所給予的補償，該數額爲一次性、數據性補償數額。

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責任編輯：鄧國強

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