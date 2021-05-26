Tesla稱已建立數據中心 銷售數據將保存中國境內

美國電動汽車製造商Tesla（特斯拉）周二（25日）宣布已在中國建立數據中心，並將在未來陸續增建，所有中國市場銷售車輛所的數據都會保存在境內。

Tesla在官方微博上宣布消息，稱將向車主開放車輛信息查詢平台，供車主獲取車機交互的數據。該工作正在緊鑼密鼓地進行。Tesla將盡一切努力來執行汽車數據安全管理工作，確保數據安全，並堅定支持行業的規範化發展，「特斯拉堅信，統一規範管理，將更有利於智能汽車的有序長遠發展」。

中國官方近期開始關注Tesla的數據去向，先後傳出軍事設施、部分城市政府機關禁止Tesla汽車進入及停泊，原因是車上的攝像鏡頭可能構成風險。

路透社亦指出，4月中旬在上海車展上發生的Tesla車主抗議事件，在社交平台上引起軒然大波。業內知情人士表示，因安全及客服投訴在中國受到監督的Tesla，正加強與監管機構互動，並擴編政府關係團隊。

路透社：北京、上海部分政府機關禁止Tesla汽車停泊

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責任編輯：陳建錫

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