【人民幣走勢】在岸人幣升破6.4關 為2018年6月來首次

美元走弱，人幣走勢今早繼續走高。在岸人民幣兌美元升破6.4，為2018年6月來首次，最新報6.3968，日內漲超130點。

離岸人民幣兌美元（CNH）升破6.39，同創近三年新高。人民幣兌美元中間價報6.4099，較上日中間價升184點子。

路透社引述交易人士稱，有國有大行昨日在6.4關鍵關口附近投放人民幣購美元，緩和人幣升值。

《中國證券報》引述業內人士分析，除美元貶值因素外，近期人民幣匯率升值亦得到了經濟穩定恢復、貿易盈餘高企和跨境資本流入的支持，是內外因素共同作用的結果，也是人民幣匯率彈性增強的體現。

報道分析，美元因素、中國經濟外貿，以及跨境資金流動的變化，均可能促使人民幣匯率在短期內進一步走高，但不會改變雙向波動的總體運行格局，即不會大升大跌。

中金公司發報告指，美元指數走弱是近期人民幣兌美元匯率升值的重要推動因素，料未來幾個季度美國通膨中樞大概率上行，疊加寬財政可能帶來的財政預算和經常賬戶「雙赤字」，美元或將持續承壓，料今年下半年大概率震盪走弱；不過長遠來看，美國經濟復甦將推高實際利率，進而支撐美元，加上全球復甦深化和國內增長動能放緩，預計人民幣未來進一步升值的空間可能有限，須警惕一定程度的回調風險。

中信証券研報指，從進出口角度來看，人民幣升值遇到的阻礙有限，因升值或緩解大宗商品價格上漲帶來的壓力，進而降低進口企業成本；以及中國出口強勁或減弱升值所帶來的負面影響，且中國貿易結構的轉型使得出口產品對於人民幣升值的敏感度有所減弱。中信證券預計，人民幣匯率仍具備升值空間，美元兌人民幣匯率向下或觸及6.2。

滬指時隔3個月重返3600關

A股方面，滬指今日早盤中漲逾0.5%，時隔3個月重返3600點關口，創業板指一度跌逾1%。

從盤面上看，券商、造紙、機械漲幅靠前，醫藥生物板塊下跌。

離岸人民幣周二曾漲至三年新高 一文看懂原因、走勢和誰受惠

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

