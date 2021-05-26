內地大城市調控樓市 房產中介成新一輪整治重點？

近期上海、南京、廣州等地發布對房產中介機構的檢查，主要聚焦房源展示及交易流程兩方面。分析指，規範中介行為可防止中介炒高樓市，消除購房者焦慮情緒，有助恢復市場秩序。至於如何規範中介行為，有觀點建議，除了通過立法、執法檢查、行業協會加強培訓和教育倡導之外，有關主管部門可將有不誠信行為的人員列入黑名單。

上海9違規機構 租賃網簽權限被停

據內地《證券日報》報道，在上海，各區住房租賃服務中心、市房地產交易中心962269熱線相繼接到不少客戶投訴，反映自己的房屋並未委托中介出租，在不知情的情況下被辦理了租賃網簽備案。為此，上海市房地產交易中心會同多部門對涉事中介機構的租賃網簽備案情況開展調查，暫停了9間違規中介機構的住房租賃網簽權限，同時建議將相關機構和責任人員納入協會誠信平台予以公示。

稍早前，南京和廣州分別對全市房地產經紀機構開展專項檢查。

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另據內地《經濟日報》，房產中介機構的違規行為五花八門，還包括違規炒作學區房、發布不真實不準確房源、違規報價、擅自撤下網簽合同、房源壟斷、賺取差價，幫助購房者資格造假、簽訂陰陽合同騙取貸款額度、經營貸炒房、規避稅費等。

中原地產首席分析師張大偉表示，過去一段時間，部分房產中介對於房價快速上漲起到了不太好的作用。整體來看，近期監管對於房產中介的檢查主要聚焦在兩個方面，一方面是房源展示；另一方面是關於交易流程方面的規範。主要目的在於抑制非理性的炒作，避免市場的失控。

分析指規範中介經營是必然趨勢

「近期包括無錫、成都、廣州、合肥、北京、上海等城市針對二手房違規報價、哄抬物價等發布了不同通知與政策。對於一二線城市來說，二手房市場已經占據了市場的主體地位，特別是一線城市，二手房市場占據了市場成交量的80%以上，相比新建住宅的價格管控，二手房房價管控是過去的市場空白點，從深圳等城市開始，重啟定價管控，最近已有超過9個城市針對中介等開啟了一輪定價管控。對於房產中介來說，在政策的要求下規範各方面的經營是必然趨勢。」張大偉補充道。

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對於如何規範中介的行為，其一是建立行業基礎性制度和根本規則。還應加強職業教育和職業培訓。內地房地產經紀人總數已近200萬，近年來從業人員學歷水平有一定提升，受教育程度整體仍偏低。

此外，除了通過立法、執法檢查、行業協會加強培訓和教育倡導之外，報道還建議有關主管部門設置「紅黑榜」：提供優質服務的中介服務人員進入推薦名單，被發現不誠信行為的人員進入黑名單。

責任編輯：尹航

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