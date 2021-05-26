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【甘肅馬拉松】3D直擊「死亡賽道」 牧羊大叔：這麼冷還有人比賽？（有片，多圖）

社會熱點 11:54 2021/05/26

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甘肅馬拉松事故造成21人遇難，其中，在窯洞裡拯救6名選手牧羊人朱可銘再次回到事發地「黃河石林國家公園」。只見現場山路崎嶇，多為羊腸小道行走不變，山頂還有懸崖，風力非常大，打在臉上還會痛。由於，天氣變化實在太大，當地人都十分敬畏這個地方，甚至夏天上山還要穿保暖衣物。

內地新京報製作短片，以3D地圖重塑甘肅黃河石林百公里越野賽的賽道，可見險要非常。

公開資料顯示，甘肅景泰黃河石林旅遊景區地處黃土高原和騰格裏沙漠過渡帶，地形總體上爲西南、東北高而中間低，並且形成深切峽谷。區內最高峰爲大峁槐頂，海拔3017.8米，最低點爲黃河谷地，海拔1480米。

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而中新社影片，則由曾拯救6名跑手的牧羊人朱可銘，帶著媒體記者重回現場，即使豔陽高照，一路上狂風不停地吹，讓人感覺臉頰都十分刺痛，這只是日常天氣。

片中可見，「黃河石林國家公園」地貌複雜不輸戈壁灘，放眼望去幾乎沒什麼植物、樹木，都是裸露的岩石，還有很多小路十分從義迷路。爬到山頂後還有看不見得懸崖，看得十分危險。

記者視察時 狂風勁吹臉頰刺痛

回憶當時，牧羊人朱可銘在窯洞內休息，當聽到求助聲後，心想「這麼冷的天，還有人參加比賽嗎？」循聲走出了窯洞，看到有人跑過來。

朱可銘說，還好窯洞裡留有一床棉被讓選手保暖，想起石縫裡還有火柴，於是立刻生火拯救選手性命。可惜等到救難人員來時，已經有3人失去生命跡象，大陸頂尖越野跑頂尖選手梁晶是其中之一，在窯洞中慢慢失溫死去。

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另外，《中國新聞週刊》報道指出，被其他牧羊人拯救的還有幸運生還的資深跑友劉喜兵，遇險的地方同樣是在CP2至CP3路段，因為一路都是陡峭的石頭山，使得參賽者「後退比前進更難」。

狂風暴雨之下，他被一陣風刮倒後失去了意識昏迷，也不知道怎麼被救的。直到當天晚上7點左右，劉喜兵被當地牧羊人所救，「那時他已失溫、口吐白沫，還好搶救回來了」。

據了解，有經驗的賽手，會根據自己的需求去分配和攜帶物品。劉喜兵去年曾參加黃河石林百公里越野賽，對該地情況不陌生。當時，跑完全程用時13個小時，參照用時情況，劉喜兵今年帶上了保溫毯、哨子和頭燈等必需品，輪換衣物等物品存放在CP（打卡點）6補給點。

談到當天22日比賽，劉喜兵印象裡「活動主辦方在賽前並沒有通報過當天會有突發的天氣情況。」這個關鍵訊息，也是其他生還選手內心最大質疑。目前相關單位持續調查，還給無辜遇難者和家屬一個答案。

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責任編輯：鄧國強

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