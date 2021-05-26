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【甘肅馬拉松】跑手憶述死裡逃生 一句「前六名」遭網民圍攻

社會熱點 12:57 2021/05/26

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張小濤因說自己是前6名，被部分網民質疑炫耀成績

在甘肅馬拉松慘劇中死裡逃生的河南跑手張小濤，事後在個人微博講述事發和獲救的經過，因說了一句「前6名只有我一個存者了」，莫名其妙地遭到部分網民的言語攻擊，甚至私訊咒罵他去死。張小濤稱，層出不窮的網絡暴力對他造成很大的二次傷害，他也因為壓力過大，需要向心理醫生尋求輔導。

張小濤講述事發經過時提到，事發當日，從checkpoint 2往checkpoint 3的爬升路段時，風雨愈來愈大，到半山腰時已開始夾雜冰雹。他當時超越了貴州跑手吳攀榮後，獨自往上跑，希望盡快脫離惡劣天氣的區域，「這時候我應該是第4，吳攀榮是第5，黃關軍是第6...」。他後來在強風下不斷跌倒，手腳開始僵硬，在一次跌倒後無法起身，不久昏迷，最後被牧羊人是朱克銘救起，「很難過的是到現在為止，前6名只有我一個倖存者了。

網民質疑炫耀成績

《河南商報》報道，張小濤的貼文出街後，關於他是「前六名中唯一倖存者」等討論層出不窮，很多言論對張小濤非常不友好。張小濤表示，「有人私信我，讓我去死，我做錯了什麼」。還有一些人質疑「前六名」的說法是在炫耀成績，也有人覺得他不感恩伸出援手的牧羊人。

張小濤表示，自己已經遭遇了一次大難，如今這些言論再次對他造成很大的打擊。他沒有想過要炫耀成績，「前六名中唯一生存者」的說法似乎想告訴大家他了解當時的情況，絲毫沒有炫耀的意思。他因壓力過大已預約了心理醫生接受輔導，他稱自己當前最需要的是休息。

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責任編輯：陳建錫

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