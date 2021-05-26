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【超級血月｜直播】內地專家教你手機都影到 錯過等12年（附連結）

社會熱點 12:36 2021/05/26

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今年度「超級月亮（最大最圓月）」將與「紅月亮（月全食）」浪漫邂逅，屆時如果天氣晴好，中國絕大部分地區的公衆周三（26日）晚將會有幸欣賞到一輪「超級血月」。那麽，該如何觀測這難得一見的天文景觀？怎樣才能拍攝出刷爆社交媒體的好照片？內地資深天文愛好者王俊峰結合自己多年的拍攝實踐，提出關鍵要素；如手機夾上適當的鏡頭，也可拍出好相片。

天文預報顯示，本次月全食初虧為下午5時45分，食既為晚上7時09分，食甚為晚間7時19分，生光爲晚間7時28分，復圓為晚間8時53分。其中食既到生光爲全食時間，也就是「紅月亮」。

王俊峰介紹，和日食相比，月食在地球上可觀測的區域十分寬廣，亮度不高，且持續時間很長，因此觀測和拍攝月食都不需要特別的設備，只需要選擇視野開闊的高地，肉眼即可觀測。

其一：鏡頭

需要拍攝的話，帶著手機或單反相機等攝影器材尋找視野開闊的合適位置即可，關鍵如下：

  • 想拍到震撼的「紅月亮」，首先推薦使用相機或手機攝像頭通過夾具或轉接環，接到望遠鏡目鏡拍攝。
  • 如果沒有望遠鏡，可以使用長焦鏡頭，拍攝月亮各個時間段的特寫。
  • 也可以使用廣角鏡頭，拍攝帶有地景的「月食項鏈（也稱「月食葫蘆串」）」。

王俊峰提醒，不管使用什麽器材，最好准備一個穩固的三腳架來固定相機或手機，保證畫面清晰和穩定性。

    點擊圖片放大
    +2

其二：對焦和曝光

具體來說，使用長焦鏡頭拍攝時，爲減少按快門時的抖動最好配有間隔曝光功能的快門線來輔助拍攝。架設好相機後，將鏡頭調整至M檔（MF），使用實時取景對準月亮，手動轉動對焦環，讓月球在取景框中最爲清晰。

需要注意的是，不同於星野拍攝的長時間曝光，正常滿月的亮度很高，如果用滿月作爲主體的話，爲保證畫面不過度曝光，快門速度最好不要低于1/200s，否則拍出的月亮就是一塊「白餅」。

同時，由於月球圍繞地球公轉，月亮在天空中是持續移動的，在沒有赤道儀輔助的情況下，需要不時調整鏡頭朝向，使月亮不會移出畫面。

其三：記得要用快門線

「此次月食，我國多地可觀測的區間爲食既到生光的部分，所以在這個階段，月亮被遮住的部分呈現爲暗紅色的陰影，而沒有被遮住的部分依然保持著相對較高的亮度，此時盡量使用可接受的高ISO值，保證快門速度。在拍攝過程中，建議全程使用快門線操作」，王俊峰特別提醒說。

這是遼寧省天文愛好者單冰澌2018年1月31日在瀋陽市拍攝的「月食項鍊」照片。（單冰澌圖）

這是南京天文愛好者協會會員姚慷2018年1月31日拍攝的「月食項鍊」照片。（姚慷圖）

責任編輯：鄧國強

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