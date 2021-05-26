【台灣疫惰】南投縣擬向大陸採購疫苗 國台辦這樣說

台灣疫苗持續缺貨下，南投縣政府今日（26日）正式向衛福部申請以自行採購的方式，向大陸購買30萬劑上海復星代理的BioNTech疫苗（港稱復必泰），並稱已就此事與國台辦溝通。國台辦同日要求台當局去除政治障礙，質問民進黨：「對廣大台灣同胞希望盡快使用大陸疫苗的願望，是順應還是無視？」

國民黨籍南投縣長林明溱表示，疫情發生一年多，民進黨政府如果買疫苗有困難，應該開放地方自購，供縣市居民接種預防，以南投縣40多萬人口，粗估購買30萬劑就足夠。林認為當前救人要緊，不應再考慮政治因素，希望衛福部盡快批准，不要駁回。他強調南投縣即使自行舉債，也會幫市民買到疫苗。

內政部政務次長兼流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，指揮中心未收有南投的公文，疫苗輸入台灣必須有正式代理商，提供疫苗資訊與證明，也要確保疫苗廠資格與產出疫苗質量，確認安全性、有效性、合法性，經衛福部食藥署認證後，才會發出許可證，否則發生嚴重不良反應，反而降低施打意願。

民進黨立委炮轟林的做法，疫苗須經過專責單位嚴謹認證，才能在台灣使用。若有縣市開了先河，其餘縣市也各自採購，台灣在疫苗質量上將無法把關。

國台辦：去除政治障礙是當務之急

國台辦今日的例行記者會上，發言人朱鳳蓮表示，人們已經看夠了台灣有些人各種詭辯欺瞞的政治話術，面對台灣急切需要大陸疫苗的呼聲，大陸願意盡最大努力提供幫助。她要求台當局清楚回應：「對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？對廣大台灣同胞希望儘快使用大陸疫苗的願望，是順應還是無視？」

對於上海、江蘇均有團體願意向台捐贈疫苗。朱鳳蓮指，當務之急是盡快去除「人為的政治障礙」，若沒有有關障礙，捐贈不成問題。

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責任編輯：陳建錫

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