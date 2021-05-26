【Bitcoin】內蒙古8大舉措嚴打虛擬幣挖礦 其他省市或跟進

繼國務院金融委5月21日提出打擊比特幣挖礦和交易行為後，內蒙古發改委昨宣布，將推出8項新措施，進一步清理虛擬貨幣「挖礦」行為，強化打擊懲戒力度，專家料四川等虛擬貨幣挖礦大省亦將跟進。

內蒙古發改委昨宣布，按照國務院金融穩定發展委員會第51次會議，關於打擊比特幣挖礦和交易行為的部署要求，嚴格落實《內蒙古自治區關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施》，對八類可能涉及虛擬貨幣挖礦的主體分別提出政策，具體包括：

第一，對工業園區、數據中心、自備電廠等主體，為虛擬貨幣挖礦企業提供場地、電力支持的，將加大節能監察力度，核減能耗預算指標；對存在故意隱瞞不報、清退關停不及時、審批監管不力的，依據有關法律和黨內法規嚴肅追責問責。 第二，對大數據中心、雲計算企業等主體存在虛擬貨幣挖礦行為的，主管部門將取消各類優惠政策，退出內蒙古電力多邊交易市場，嚴肅追究責任。 第三，對通訊企業、互聯網企業等主體存在虛擬貨幣挖礦行為的，主管部門會依法吊銷增值電訊業務許可證。 第四，對網吧等主體存在虛擬貨幣挖礦行為的，主管部門依法依規對其進行停業整頓等處置。 第五，對未經報批私自接入動力電源的虛擬貨幣挖礦專案等主體，對其違法竊電行為依法移送司法機關處理。 第六，對企業、個人等主體存在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依法移送司法機關處理。 第七，對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集資等行為的，依據《防範和處置非法集資條例》等相關法規，由主管部門從嚴處置。 第八，對存在虛擬貨幣挖礦行為的相關企業及有關人員，按有關規定納入失信黑名單；對公職人員利用職務之便，參與虛擬貨幣挖礦或為其提供方便與保護的，一律移送紀檢監察機關處理。

內蒙古發改委將就上述8項措施向社會公開徵求意見，限期至6月1日。

早在今年2月25日，內蒙古發改委就發布《關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）》，提出將全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，2021年4月底前全部退出，並且嚴禁新建虛擬貨幣挖礦項目。此後，內蒙古的虛擬貨幣挖礦產業開始轉戰四川等地。

5月18日，內蒙古自治區發展和改革委員會又發布通知宣佈設立虛擬貨幣挖礦企業舉報平台，舉報範圍包括四類：虛擬貨幣挖礦企業；偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣挖礦企業；為從事虛擬貨幣挖礦企業提供場地租賃等服務的企業；通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣挖礦業務的企業。

挖礦與「碳中和」的目標相反

澎湃新聞報道，火電豐富的內蒙古一向是耗電成本高的虛擬貨幣礦場聚集地，因此內蒙古對虛擬貨幣挖礦的監管政策一走在前列。金融科技專家蘇筱芮表示，此前內蒙古禁止挖礦時其他地區並未大規模跟進，但近期金融委首提挖礦或將成為一種信號，不排除後續其他地區順應監管形勢進行跟進的可能性。

北京大學光華管理學院副教授王志誠亦認為，很多省市可能會跟進，而且也應該跟進，特別是內蒙類似的火電地區，挖礦與能耗控制和「碳中和」的目標相反。

他進一步說，即使是水電地區，也只是豐水季節電能有富餘，而一旦設立了礦機，在枯水期也不可能完全停止，如果幣價高的時期正好趕上枯水期，肯定也會佔用火電資源。

【知識庫：挖比特幣到底有耗電？】 以一台比特中國公司生產的「螞蟻礦機S15」為例，該礦機一天消耗的電量就達38度，一個月（按30天算）更是高達1149度，遠超過一個普通家庭的月用電量。而一個礦場規模，動輒就是成千上萬台礦機。

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責任編輯：蒯宇澄

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