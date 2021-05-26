【超級血月｜直播】台灣倡家居避疫  氣象局貼心網上直播超級血月（附連結）（第二版）

▲ 【超級血月｜直播】台灣倡家居避疫 氣象局貼心網上直播超級血月

超級血月奇景就在今晚（周三，26日）晚登場，但月全食巧遇超級月亮奇景，卻適逢全台灣處於3級防疫，當局鼓勵民眾留在家避疫。台灣民眾想看怎麼辦，除了家有露台、天台者尚可看到外，台灣的中央氣象局天文台特設網上直播，讓人們安坐家中也可欣賞。

（18:30 新增月食知識庫）

（18:30 直播開始）

台灣中央氣象局表示，在天候許可下，台灣與其他大中華地區－－香港和內地一樣，各地於今傍晚6時30分左右月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，過程中晚間7時09分至7時28分的月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面。

【超級血月｜直播】內地專家教你手機都影到 錯過等12年（附連結）

而今天下午6時30分起，氣象局天文台將提供月全食網路直播服務，民眾屆時進入該局全球資訊網點選觀賞。

氣象預報員劉沛滕，今次月食剛好發生在月球過近地點後9個小時24分鐘，因此月面看起來會覺得比較大，是今年12次滿月中的最大滿月，滿月時月球距離地球約35萬7460.951公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月視直徑大了約13.6%。

下次月食是今年11月19日的月偏食，屆時台灣也可見到月出帶食的現象。

2021年5月26日月全食各階段時間表

半影食始 → 16:46

初虧(偏食開始) → 17:45

食既(全食開始) → 19:09

食甚 → 19:19

生光(全食結束) → 19:28

復圓(偏食結束) → 20:53

半影食終 → 21:51

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【知識庫：什麼是月全食】 當月亮、地球、太陽完全在一條直線上的時候，整個月亮全部走進地球的影子裏，月亮表面昏暗，月全食就形成了。 月全食的過程分爲初虧、食既、食甚、生光、復圓五個階段。 初虧：月球剛接觸地球本影，標誌月食開始 食既：月球的西邊緣與地球本影的西邊緣內切，月球剛好全部進入地球本影內 食甚：月球的中心與地球本影的中心最近 生光：月球東邊緣與地球本影東邊緣相內切，這時全食階段結束 復圓：月球的西邊緣與地球本影東邊緣相外切，這時月食全過程結束

責任編輯：鄧國強

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