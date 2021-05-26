  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (三) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級血月｜直播中】台灣倡家居避疫  氣象局貼心網上直播超級血月（附連結）（第二版）

社會熱點 18:10 2021/05/26

分享：

【超級血月｜直播】台灣倡家居避疫  氣象局貼心網上直播超級血月

超級血月奇景就在今晚（周三，26日）晚登場，但月全食巧遇超級月亮奇景，卻適逢全台灣處於3級防疫，當局鼓勵民眾留在家避疫。台灣民眾想看怎麼辦，除了家有露台、天台者尚可看到外，台灣的中央氣象局天文台特設網上直播，讓人們安坐家中也可欣賞。

（18:30 新增月食知識庫）

（18:30 直播開始）

台灣中央氣象局表示，在天候許可下，台灣與其他大中華地區－－香港和內地一樣，各地於今傍晚6時30分左右月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，過程中晚間7時09分至7時28分的月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面。

【超級血月｜直播】內地專家教你手機都影到 錯過等12年（附連結）

而今天下午6時30分起，氣象局天文台將提供月全食網路直播服務，民眾屆時進入該局全球資訊網點選觀賞。

氣象預報員劉沛滕，今次月食剛好發生在月球過近地點後9個小時24分鐘，因此月面看起來會覺得比較大，是今年12次滿月中的最大滿月，滿月時月球距離地球約35萬7460.951公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月視直徑大了約13.6%。

下次月食是今年11月19日的月偏食，屆時台灣也可見到月出帶食的現象。

2021年5月26日月全食各階段時間表

半影食始　　　→ 16:46
初虧(偏食開始) → 17:45
食既(全食開始) → 19:09
食甚　　　　　→ 19:19
生光(全食結束) → 19:28
復圓(偏食結束) → 20:53
半影食終　　　→ 21:51

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【知識庫：什麼是月全食】

當月亮、地球、太陽完全在一條直線上的時候，整個月亮全部走進地球的影子裏，月亮表面昏暗，月全食就形成了。

月全食的過程分爲初虧、食既、食甚、生光、復圓五個階段。

初虧：月球剛接觸地球本影，標誌月食開始

食既：月球的西邊緣與地球本影的西邊緣內切，月球剛好全部進入地球本影內

食甚：月球的中心與地球本影的中心最近

生光：月球東邊緣與地球本影東邊緣相內切，這時全食階段結束

復圓：月球的西邊緣與地球本影東邊緣相外切，這時月食全過程結束

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

【日食直播】4招土法觀日食　只靠倒影保證不傷眼（有示範片段）
2020/06/21
【日食直播】4招土法觀日食　只靠倒影保證不傷眼（有示範片段）
【日食直播】台灣今現日環食 逾3小時影片紀錄全程（片段重溫）
2020/06/21
【日食直播】台灣今現日環食 逾3小時影片紀錄全程（片段重溫）
【日食直播】天文台紀錄日偏食全程　錯過今天要等50年（片段重溫）
2020/06/21
【日食直播】天文台紀錄日偏食全程　錯過今天要等50年（片段重溫）

你可能感興趣

【日食直播】4招土法觀日食　只靠倒影保證不傷眼（有示範片段）
23:10 2020/06/21
【日食直播】4招土法觀日食　只靠倒影保證不傷眼（有示範片段）
【日食直播】台灣今現日環食 逾3小時影片紀錄全程（片段重溫）
23:09 2020/06/21
【日食直播】台灣今現日環食 逾3小時影片紀錄全程（片段重溫）
【日食直播】天文台紀錄日偏食全程　錯過今天要等50年（片段重溫）
23:09 2020/06/21
【日食直播】天文台紀錄日偏食全程　錯過今天要等50年（片段重溫）
天文學 天文現象 地球 月球 超級月亮 月蝕 香港 台灣 中國

上一篇文章

【超級血月｜直播中】內地專家教你手機都影到 錯過等12年（附連結）（第三版）

下一篇文章

台灣冷待大陸提供疫苗好意？環球時報這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】文字直播：台灣本土+校正回歸再增633個案 強化五大防疫措施（不斷更新）
【台灣疫情】文字直播：台灣本土+校正回歸再增633個案 強化五大防疫措施（不斷更新）
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
慎入！電動車電梯內爆燃「焗燒」5人 嬰孩75%燒傷（有片，多圖）
慎入！電動車電梯內爆燃「焗燒」5人 嬰孩75%燒傷（有片，多圖）
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半