彭博全球防疫韌性排名：台灣名次插水 香港維持前10

▲ 台灣疫情未受控，加上疫苗接種率低迷，令其在防疫方面的評分下跌

美媒彭博社公布最新的全球「防疫韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣急跌10位，從4月份時的第5名跌至15名，比累計逾3,000萬宗確診病例的美國還要低，疫苗接種率低是主要的不利因素。中國內地排名上升3，位至第9名；香港得分有上升，名次則維持第10。

排名評分項目包含每月病例增加率、死亡率、檢驗陽性率及疫苗接種率等。報道指，台灣疫苗接種率僅0.6%，盡管病毒已衝破防線，令當地進入可能開始深陷封鎖、解封的「循環風險」，但當地政府仍強調其病例數相較部分已解封的西方國家來得少。台灣去年11月一度在榜上位居第2，其後維持在5至7名。

按照台灣目前疫苗接種速度，要花上6年才能實現群體免疫 (即75%人口接種疫苗)，中國內地、新加坡和香港相對快速，不到1年有機會實現。但中國內地、香港等地對病例都採取「零容忍」的處理方式，相較其他地區接受新冠病毒為流行病並繼續向前行，這種政策可能成為致命傷。

報道指，亞洲在這波疫情中遭到困境，而歐美則漸漸復甦，包括台灣、越南、泰國、馬來西亞和印度，在本月的排名都因疫情擴大，退步超過10名以上，而大多歐美國家的排名都有上升，其中法國上升18名，捷克、波蘭分別上升13名，進步幅度顯著。

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責任編輯：陳建錫

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