社科院專家：中國居民債務上升趨勢 與美國次貸危機前相似

中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚今日（26日）表示，2020年中國居民的槓桿率已超過德國和日本，這是較危險的信號。從2010年至今，中國居民債務的上升趨勢，與美國次貸危機爆發之前的趨勢相似，尤其值得警惕。

李揚出席上海衍生品市場論壇時表示，中國居民部門槓桿率2004年至2009年曾相對穩定，此後便急劇上升。債務大部分與房地產市場相關，這強化了居民債務風險與房地產市場的風險互溢。他指，政府債券特別是地方政府債多數被商業銀行持有，導致財政政策金融化，增加財政風險和金融風險互溢性。

美國2006年的住房市場持續繁榮，加上利率水平較低，次級抵押貸款（向低收入甚至無收入人士貸款）市場迅速發展。隨著住房市場的降溫，尤其是短期利率提高，次貸還款利率也大幅上升，直接導致大批次貸的借款人不能按期償還。銀行收回房產賣不到高價，出現大面積虧損。次貸危機在當年春季開始逐步顯現，2007年下旬開始席捲美國、歐盟和日本等世界主要金融市場。

大宗商品漲價不會令宏觀調控政策轉向

對於大宗商品上漲對於中國政策面的影響，李揚則預計，物價變動不會成為引致今年宏觀調控政策變化的主要因素。

他解釋稱，2012年之後，中國的消費者物價指數（CPI）和生產物價指數（PPI）走勢完全不同。前者走勢基本平穩，與金融科技、電商、互聯網支付、物流等數字經濟行業發展密切相關；後者與國際市場及實體經濟高度金融化密切相關，可能出現大幅度波動。

擔憂大宗商品價格過快上漲是近期中國高層重點關注內容。國家發改委、工信部等五部門上週日召開會議，聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業；會議明確下一步將密切跟踪監測大宗商品價格走勢，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議等違法行為。

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責任編輯：陳建錫

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