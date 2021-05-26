台灣冷待大陸提供疫苗好意？環球時報這樣回應

台灣疫情延燒，最新到貨約41萬劑的AZ疫苗難以惠及廣大民眾。大陸國台辦近日多次提及願盡最大努力助台抗疫，願迅速安排讓廣大台胞有大陸疫苗可用。惟有大陸輿論認為，陸方意願遭台灣冷待。官媒《環球時報》指，大陸釋善意是中國作為大國的人道主義關懷，在疫苗問題上，真正應該感到難堪的是民進黨當局。

環時：主動提供疫苗不是自賤

「環時銳評」發文指，網民「熱臉貼冷屁股」、「賤不賤啊」的言論，是大陸一些人對台當局長期拒統政策已經不耐煩情緒的直率釋放。台灣當局一直在島內煽動對大陸疫苗的不信任、乃至敵視，呼應他們的「聯美抗中」，這是部分大陸民眾反對此時援助台灣的根本原因。

文章指出，在島內目前疫情危急的時候，大陸主動釋出提供疫苗支持的善意，這是中央政府基於道義和責任必須有的表現，也是中國作為大國取信於世界不可缺少的人道主義關懷。大陸面臨著極其複雜嚴峻的戰略挑戰，如果缺少心胸和面向長遠的運籌力，比如主動給台灣提供一些疫苗並受到台當局阻礙就覺得難堪自賤了，那將很難走遠。

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文章強調，疫苗不是政治。大陸惠台不會沒有底線，軍機繞台等施壓會繼續進行，甚至根據需要加碼，但人道主義大旗我們會永遠高舉在手。在疫苗問題上，真正應該感到難堪的是民進黨當局。文章又說，台當局如果反覆拒絕大陸提供疫苗的善意，將此事政治化到底，他們將面臨巨大壓力。

台指揮中心：疫苗進口由中央統籌處理

國民黨籍南投縣長林明溱表示盼與上海復星購買30萬劑輝瑞BNT疫苗（港稱復必泰），指揮中心重申疫苗進口應由正式代理廠商提出申請，經核可才能進口，且應由中央統籌處理。

至於美國會否向台灣提供疫苗，美國在台協會（AIT）表示，美國派送標準需考量多項因素，將繼續與台灣所有層級就疫苗議題密切討論。AIT又指，台灣防疫方面表現出色，對台灣控制這波疫情有信心。

責任編輯：尹航

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