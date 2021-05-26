【人民幣升值】官媒：人民幣升值不是應對通脹良方

美元走弱，在岸人民幣兌美元周三曾升破6.4，為2018年6月來首次。新華社旗下《經濟參考報》報道，不宜聚焦人民幣持續升值來降低進口成本及物價水平。

文章指，首先，出口依然是中國經濟暢通雙循環的重要節點，應避免匯率升值就一定能夠高效降低進口物價水平的線性思維方式。

同時，當前大宗物價上漲具有暫時性，供需時間錯配導致的物價上漲並不具有經濟總需求導致物價上漲的性質，隨著全球疫情防控的進展，供應瓶頸問題的緩和將有助於平抑大宗商品價格的持續上漲。

【人民幣走勢】在岸人幣曾升破6.4關 為2018年6月來首次（不斷更新）

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中國物價總體運行平穩

文章強調，目前中國的物價水平總體運行平穩，儘管4月由於基數影響PPI按年漲幅較大，但進口導致的通脹壓力可控。

報道指，近期人民幣升值主因美聯儲允許通脹持續「超調」所致。從4月初到5月25日，美元指數貶值約3.3%，人民幣對美元升值2.3%，人民幣一籃子貨幣貿易匯率大約上升0.5%，繼續體現了一籃子貨幣匯率穩定性優先的匯率走勢，人民幣匯率在合理均衡水平上保持了基本穩定。

報道最後說，未來應側重於穩價保供，加大金融市場監管約束大宗商品投機性行為，消化大宗商品價格上漲帶來的衝擊。

責任編輯：鄧國強

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