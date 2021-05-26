中國「真空管」磁浮列車試驗線動工 時速1000公里快過子彈（多圖）

中國「陸上飛機」項目－－超高速低真空管道磁浮交通系統（高速飛車）的試驗段，已在山西動工建造，參與技術攻關的中北大學專家指，研究中的新型鐵路，未來最高時速可達1000公里或以上，比飛機普遍飛行速度還要高，實現近地飛行。這技術倘能研發成功、並且商業化運用，將顛覆傳統交通模式。

科技日報報道，高速飛車項目的山西省實驗室，由中北大學和中國航天科工集團第三研究院聯合共建，重點開展四個方向研究和一個中試基地建設：

高速飛車系統總體技術

多場耦合動力學技術

磁懸浮與直線驅動技術

高動態檢測與智能診斷技術研究，以及低真空管道磁懸浮高速飛車全尺寸試驗線建設

報道指，項目將先期建設一條全尺寸（即與構想中列車同樣大小）試驗線，爲未來超高速飛車提供低真空管道磁懸浮關鍵技術試驗平台。

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中北大學電氣與控制工程學院院長馬鐵華指出，高速飛車利用超導磁懸浮技術，與地面脫離接觸來消除摩擦阻力，利用內部接近真空的管道線路來大幅減少空氣阻力，從而實現1000公里/小時以上的「近地飛行」，具有更快速、更便捷、更舒適、更安全和經濟可控的特點。

「近地飛行」顛覆傳統交通概念

馬鐵華說，「高速飛車一秒鐘可以達到300米/秒的速度，相當於是傳統子彈的速度，真正是『讓子彈飛』」。

馬鐵華指出，高速飛車採用的低真空、磁懸浮兩大技術使其在速度方面擁有著遠遠超過現在高鐵350公里/小時的潛力。未來高速飛車的速度很有可能還要超過1000公里/小時，甚至達到3000公里/小時、4000公里/小時的速度。

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報道指，高速飛車試驗線工程，將推進完成一批重大突破或顛覆性科技成果，不斷完善高速飛車技術標准體系，建成高速飛車中試基地，力爭建成具有重要國際影響力和國內一流水平的科研平台。

真空管列車節能又快 具5大好處

據了解，目前國內有超過一個團隊參與「真空管」磁浮列車技術研發，西南交通大學研發團隊成員鄧自剛月前曾表示，目前大部份民航機最高運行時速為900多公里，部份逾千公里；即「真空管」列車倘有成果，意味地上列車可快過大部份民航機。

至於真空管列車的好處，研發機構列舉如下：

一是節能：懸浮和導向不需要主動控制、不需要車載電源，系統相對簡單。懸浮和導向只需用廉價的液氮（77K）冷卻，空氣中78%是氮氣。

二是環保：高溫超導磁懸浮能靜止懸浮，完全無噪音；永磁軌道產生的是靜磁場，乘客接觸的地方磁場爲零，無電磁污染。

三是安全：懸浮力隨懸浮高度的降低成指數函數增加，垂直方向無需控制的情況下也能保證運行安全。自穩定的導向系統在水平方向也可以保證運行安全。

四是舒適：高溫超導體的特殊的「釘紮力」保持車體上下左右穩定，是任何交通工具都難以達到的平穩性。

五是運行成本低：與德國的常導磁懸浮車和日本用液氦的低溫超導磁懸浮車比較，具有系統重量輕、結構簡單、制造和運行成本低的優點。

同時回顧，西南交通大學月前建成高溫超導磁懸浮列車試驗段：

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責任編輯：鄧國強

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