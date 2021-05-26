  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (三) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國「真空管」磁浮列車試驗線動工 時速1000公里快過子彈（多圖）

經濟脈搏 16:52 2021/05/26

分享：

中國「陸上飛機」項目－－超高速低真空管道磁浮交通系統（高速飛車）的試驗段，已在山西動工建造，參與技術攻關的中北大學專家指，研究中的新型鐵路，未來最高時速可達1000公里或以上，比飛機普遍飛行速度還要高，實現近地飛行。這技術倘能研發成功、並且商業化運用，將顛覆傳統交通模式。

科技日報報道，高速飛車項目的山西省實驗室，由中北大學和中國航天科工集團第三研究院聯合共建，重點開展四個方向研究和一個中試基地建設：

  • 高速飛車系統總體技術
  • 多場耦合動力學技術
  • 磁懸浮與直線驅動技術
  • 高動態檢測與智能診斷技術研究，以及低真空管道磁懸浮高速飛車全尺寸試驗線建設

報道指，項目將先期建設一條全尺寸（即與構想中列車同樣大小）試驗線，爲未來超高速飛車提供低真空管道磁懸浮關鍵技術試驗平台。

中國首創「真空管」列車雛形亮相  終極時速可1000公里（組圖，有片）

京滬磁浮高鐵工程研究啟動 20年「磁輪之爭」終塵埃落定（組圖）

中北大學電氣與控制工程學院院長馬鐵華指出，高速飛車利用超導磁懸浮技術，與地面脫離接觸來消除摩擦阻力，利用內部接近真空的管道線路來大幅減少空氣阻力，從而實現1000公里/小時以上的「近地飛行」，具有更快速、更便捷、更舒適、更安全和經濟可控的特點。

「近地飛行」顛覆傳統交通概念

馬鐵華說，「高速飛車一秒鐘可以達到300米/秒的速度，相當於是傳統子彈的速度，真正是『讓子彈飛』」。

馬鐵華指出，高速飛車採用的低真空、磁懸浮兩大技術使其在速度方面擁有著遠遠超過現在高鐵350公里/小時的潛力。未來高速飛車的速度很有可能還要超過1000公里/小時，甚至達到3000公里/小時、4000公里/小時的速度。

「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）

中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼

    點擊圖片放大
    +2

報道指，高速飛車試驗線工程，將推進完成一批重大突破或顛覆性科技成果，不斷完善高速飛車技術標准體系，建成高速飛車中試基地，力爭建成具有重要國際影響力和國內一流水平的科研平台。

真空管列車節能又快  具5大好處

據了解，目前國內有超過一個團隊參與「真空管」磁浮列車技術研發，西南交通大學研發團隊成員鄧自剛月前曾表示，目前大部份民航機最高運行時速為900多公里，部份逾千公里；即「真空管」列車倘有成果，意味地上列車可快過大部份民航機。

至於真空管列車的好處，研發機構列舉如下：

一是節能：懸浮和導向不需要主動控制、不需要車載電源，系統相對簡單。懸浮和導向只需用廉價的液氮（77K）冷卻，空氣中78%是氮氣。

二是環保：高溫超導磁懸浮能靜止懸浮，完全無噪音；永磁軌道產生的是靜磁場，乘客接觸的地方磁場爲零，無電磁污染。

三是安全：懸浮力隨懸浮高度的降低成指數函數增加，垂直方向無需控制的情況下也能保證運行安全。自穩定的導向系統在水平方向也可以保證運行安全。

四是舒適：高溫超導體的特殊的「釘紮力」保持車體上下左右穩定，是任何交通工具都難以達到的平穩性。

五是運行成本低：與德國的常導磁懸浮車和日本用液氦的低溫超導磁懸浮車比較，具有系統重量輕、結構簡單、制造和運行成本低的優點。

同時回顧，西南交通大學月前建成高溫超導磁懸浮列車試驗段：

中國首創「真空管」列車雛形亮相  終極時速可1000公里（組圖，有片）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

京港澳「超級高鐵」磁懸浮來了？廣東省政府：誤讀

拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）

中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）

中國十四五研發時速600公里磁浮列車 謀建「陸上飛機」

內地600公里時速磁浮列車成功試行 中國將邁更高速時代

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

京滬磁浮高鐵工程研究啟動 20年「磁輪之爭」終塵埃落定（組圖）
2021/03/25
京滬磁浮高鐵工程研究啟動 20年「磁輪之爭」終塵埃落定（組圖）
京港澳「超級高鐵」磁懸浮來了？廣東省政府：誤讀
2021/03/08
京港澳「超級高鐵」磁懸浮來了？廣東省政府：誤讀
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
2021/02/26
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
2021/02/26
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
2021/02/25
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）

你可能感興趣

京滬磁浮高鐵工程研究啟動 20年「磁輪之爭」終塵埃落定（組圖）
16:49 2021/03/25
京滬磁浮高鐵工程研究啟動 20年「磁輪之爭」終塵埃落定（組圖）
京港澳「超級高鐵」磁懸浮來了？廣東省政府：誤讀
13:10 2021/03/08
京港澳「超級高鐵」磁懸浮來了？廣東省政府：誤讀
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
09:11 2021/02/26
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
基建 交通科技 創新科技及應用 大學 經濟 污染 建造 鐵路 高鐵 山西省

上一篇文章

【Bitcoin】官媒批幣圈亂象橫生 籲投資者遠離炒作

下一篇文章

【人民幣升值】官媒：人民幣升值不是應對通脹良方

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統
華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統
【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場 父母曾嫌低端卻不氣餒（多圖，有片）
【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場 父母曾嫌低端卻不氣餒（多圖，有片）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
【五一黃金周】內地電影票房破16億創新高 《懸崖之上》逆襲
【五一黃金周】內地電影票房破16億創新高 《懸崖之上》逆襲