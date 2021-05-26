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【Bitcoin】官媒批幣圈亂象橫生 籲投資者遠離炒作

經濟脈搏 16:55 2021/05/26

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內地重手整治虛擬幣之際，官媒批「幣圈」亂象橫生，包括從挖礦到交易再到融資的層層環節中暴漲暴跌及能耗巨大等，籲投資者遠離虛擬幣交易炒作活動。

一個礦場年耗電量等於三個市

新華社報道指，虛擬幣名為「貨幣」卻非真正貨幣，獲取一枚比特幣需通過計算機持續不斷運算而來，俗稱「挖礦」。挖礦過程耗能驚人，一個礦場動輒就是成千上萬台礦機，一天可耗電上百萬度，很多直接從水電站接線用電。有一位礦主形容，其在西南某地的礦場一年耗電量相當於三個市一年耗電總量。這為中國能源供給帶來巨大壓力。

挖到幣之後就到交易環節。對於持有巨量虛擬貨幣的莊家來說，要操縱市場價格並不困難。報道指，以某幣為例，前10名持有地址擁有近40%的流通代幣，只要巨量持有者目標一致，極易操控價格。

除了莊家可設局操縱，投資者的盲目心態以及杠杆交易放大投資風險，令不少人在劇烈的市場波動中血本無歸。

【Bitcoin】內蒙古8大舉措嚴打虛擬幣挖礦 其他省市或跟進

今年1月周先生攜50萬元（人民幣，下同）資金進入幣圈，沒幾個月賬面資金就衝上300萬元。而近期比特幣連連暴跌，最嚴峻時他每隔幾分鐘就面臨上萬元損失。當周先生孤注一擲，加杠杆想抄底時，不料比特幣再度暴跌引發爆倉，300萬元很快全部蒸發。

第三方平台提供的交易數據顯示，截至25日15時，過去24小時內有超過14萬人虛擬貨幣杠杆交易爆倉，金額達46.41億元。而19日當晚，爆倉金額更超400億元。

報道最後指出，投資者應增強風險意識，遠離虛擬幣交易炒作活動，守護好自己的錢袋子。

【人民幣走勢】在岸人幣升破6.4關 為2018年6月來首次（不斷更新）

責任編輯：尹航

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虛擬貨幣 比特幣 新華社 壓力 環保措施

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