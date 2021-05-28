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中方宣布制裁一美官員 促停借宗教干涉內政 布林肯譴責（第二版）

國情動向 12:29 2021/05/28

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美國國務院此前發布「2020年度國際宗教自由報告」，宣布對中方一名官員進行制裁，中國外交部周三（26日）宣布反制，制裁美國國際宗教自由委員會前委員摩爾（Johnnie Moore）。中方並敦促美方糾正錯誤，撤銷制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

*28/5 新增美方回應

美國國務卿布林肯周四（27日）譴責中方的制裁，指北京試圖恫嚇並壓制為人權和宗教信仰自由等發聲的人，只會引起國際上的關注和審視。他強調美國將繼續為人權發聲，並且推動對中國政府人權侵犯行為的問責。

中國外交部發言人趙立堅周三表示，美方的報告罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教政策，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對。

歐洲議會不滿中國反制裁  急叫停審議中歐投資協定

【新疆問題】中方反制裁美加3人1機構 布林肯重申「聯盟制華」

至於美方對中方人員實施單邊制裁，趙立堅指出，中方決定對美國國際宗教自由委員會委員摩爾實施制裁，禁止摩爾及其家屬入境中國內地及香港、澳門特別行政區，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

據了解，摩爾2018年由前總統特朗普任命為美國國際宗教自由委員會委員，已於今年5月14日卸任。

美國國務院5月12日公佈「2020年國際宗教自由報告」，美國國務卿布林肯同時宣布制裁前成都市防邪辦主任余輝，聲稱為余輝嚴重侵犯人權。余輝與其家人現在起喪失進入美國資格。

趙再回應新冠疫源調查

另一方面，美國呼籲就新型冠狀病毒肺炎的源頭進行透明的調查。趙立堅回應指，如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世界衛生組織專家赴美調查。

趙立堅強調，許多線索報道和研究表明，疫情早期在2019年下半年就已在世界多地多點出現，中國始終以負責任態度對待溯源工作，也已做出有目共睹的積極貢獻。

他認為，如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世衛組織專家赴美調查，盡早開放美軍德特里克堡基地（Fort Detrick），以及美國散布全球的生物實驗室，盡早披露2019年7月維珍尼亞州北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病，威斯康星州暴發的大規模電子煙疾病等相關病例的詳細數據和信息。中方敦促美國等有關國家也能本着科學開放透明的態度，同世衛組織開展合作。

責任編輯：鄧國強

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