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【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」  當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）

國情動向 18:42 2021/05/26

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【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」  當地出現「爭崩頭」接種疫苗

廣東省新冠肺炎疫苗反彈風險恐升級，繼廣州、深圳及茂名分別出現個案後，廣州荔灣區再新增2宗本土確診及1宗本土無症狀感染，3人是一家人，同住鶴園小區東二巷一民居內。其中一人曾與確診者飲早茶，疑因此再把病毒傳給家人。疫情加溫之下，廣州前往接種疫苗的民眾大增，甚至出現冒着暴雨爭相打針的一幕。

荔灣區防疫指揮部周三（26日）通報，3名染疫者是荔灣區人民醫院在排查中發現，現已入住廣州市第八人民醫院隔離治療，情況穩定。 

確診患者為1名74歲女子，她曾與荔灣區首名確診女子在本月19日同一時間到同一間茶樓飲早茶，74歲女子的11歲孫兒亦確診，其38歲媳婦則為無症狀感染者，在美容院上班。

荔灣區疫情防控指揮部要求確診患者所住的鶴園小區居民、相關小學師生及同住家人、工作地點附近民眾等，盡快接受檢測，並在取得結果前不要外出或聚集。

深圳、廣州及茂名都有個案

至於深圳鹽田港區群組累計有7人確診，當局表示其中5人驗出帶有英國變種病毒，初步判斷是國際貨輪作業相關的境外輸入關連疫情。

由於廣州已出現多個本土個案，另深圳、廣州及茂名分別新增無症狀感染者。受疫情影響，連日來廣州市民接種疫苗意願高漲，市內多個疫苗接種點都大排長龍。

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截至周二（25日）中午12時，廣州市已累計有811萬人接種新冠疫苗，共接種1080萬劑次。

從網絡上片段所見，大批市民排隊接種疫苗，即使暴雨下亦十分堅持。有網友就留言大嘆「鍾南山院士喊了半年多了讓打疫苗都不去打，結果一位喝茶老奶奶就引爆了接種狂潮」。

另一方面，不少網友表示等候時間過長。廣州天河區衛生健康局疾控職業科工作人員孟金銘表示，已有增加現場醫護人員的數量，優化現場醫護人員的排班，在保障醫護人員能夠有序的替換工作，更能保障接種過程的安全性。同時，接種點已經延長開放時間，為市民提供無時間差的接種服務，讓他們有更好的體驗。

廣東省衛生監督部門呼籲，市民在條件允許的情況下，盡快預約接種疫苗，並強調目前接種疫苗是預防新冠肺炎疫情最有效的手段，希望市民盡快到就近接種點進行預約接種，對於已經完成第一針接種的市民也應盡早如期接種第二針。

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責任編輯：鄧國強

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