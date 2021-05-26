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【甘肅馬拉松】美女跑手曾說賽完拍婚紗照 夫：欠她一個求婚（多圖）

社會熱點 18:59 2021/05/26

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甘肅馬拉松變21名跑手遇難慘劇，死者故事陸續曝光。現年25歲女子文境是重慶跑圈新秀，陽光愛笑的她剛與男友小吳領取結婚證，原本計劃比賽完就拍婚紗照、在10月補辦婚禮。但文境在甘肅白銀黃河石林舉行山地馬拉松百公里越野賽中遇難，讓小吳悲痛的說，「我還欠她一個求婚，永遠都補不上了」。

封面新聞報道，文境愛笑，性格陽光，她的抖音帳號上顯示，她在2019年8月15日開始跑步，個人資料上記滿她拿下的越野賽優秀名次，重慶跑友丁輝表示，文境雖然是跑圈新秀，但她的成績在重慶女子馬拉松跑中能排進前十。

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2016年，文境和小吳通過朋友介紹認識。2017年時，小吳因家庭變故導致整個人陷入消沉，文境用運動的方式治癒小吳，兩人的心也越走越近。

據報道，2021年5月10日，小吳在朋友圈曬出結婚照，兩人計劃10月補辦婚禮。但22日就傳來文境在甘肅白銀遇難的噩耗。

文境成跑圈新秀  年僅25歲

「只求安全完賽」，文境在她的兩個社交媒體賬號上都強調這句話。去白銀比賽前，文境答應小吳，這是婚禮前的最後一場比賽，接下來就打算好好準備婚禮，到時做個漂亮的新娘。

「本來說好比賽完了就回來拍婚紗照，到時候就補上（求婚） 。現在是永遠都補不上了」，小吳難過的說。

目前文境的父母和小吳一起在甘肅白銀處理後續事宜。21位遇難者的家屬都希望能將各自親人的遺體帶回老家進行安葬，而請求被白銀當地政府拒絕了，原因是國家規定疫情期間不能跨省運送遺體。目前，家屬還在繼續與當地政府相關部門進行交涉。

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責任編輯：鄧國強

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