  • 30°C
香港時間 : 2021526日 (三) 23:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「來了就是深圳人」不再？ 深圳擬大幅提高落戶門檻

國情動向 22:30 2021/05/26

分享：

作為人口增長最快的城市之一，深圳發改委發布《深圳市戶籍遷入若干規定（徵求意見稿）》，收緊入戶門檻，其中核准類學歷型人才的底線要求，調整為全日制本科，夫妻投靠、老人隨遷要求也收緊。

據深圳第七次全國人口普查公告，去年11月1日零時，深圳常住人口數達到1756萬人，比2010年增加713萬人，增幅達68%。面對人口增加，深圳教育、醫療等公共服務資源越來越緊張，樓價也高漲，學者認為收緊落戶條件是大趨勢。

深圳人口10年增714萬 成廣東省最具吸引力城市

全日制大專學歷 無法直接核准落戶

相對此前戶籍遷入政策，這次修訂將入戶渠道整合為核准類入戶、積分入戶、政策性隨遷入戶三類。其中積分入戶又包括了人才引進積分、投資納稅積分、居住社保積分三個渠道。

具體來看，核准類學歷型人才的底線要求，擬從專科以上學歷調整為全日制本科，技術型人才底線要求將調整為「中級職稱+全日制大專」，技能型人才的底線要求將調整為技師。這意味僅擁有全日制大專學歷的人士，無法再直接經核准落戶，而需要通過人才引進積分入戶的渠道。

收緊夫妻投靠、老人隨遷要求

同時，夫妻投靠基本要求，由結婚時間及被投靠人入深戶時間滿2年，調整為滿5年，並增加高層次人才、高級職稱、高級技師和碩士以上學歷人員，原則上只享受一次不受時間限制優先解決配偶隨遷問題的條件。而老人隨遷將子女入深戶時間要求由8年調整為15年，並增加子女在深圳繳納社保連續滿15年的要求。

深圳並將加大造假懲處，對存在隱瞞、欺騙或提供虛假材料的入戶人員，將2年內不得再次申請入戶的政策要求，提高至5年。

公共資源緊張 收緊落戶或為高樓價「降溫

「界面新聞」引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，深圳收緊落戶條件是大趨勢。過去深圳一直秉承「來了就是深圳人」的口號，吸引各方來深創業人群。但公共服務資源越來越緊張，特別是教育資源，交通擁堵、房價高漲，「大深圳、居不易」的抱怨聲四起，主政者壓力很大。

李宇嘉認為，收緊落戶門檻有利為深圳騰出發展空間，一定程度上為高樓價「降溫」，從而降低人才在深圳紮根、生活的成本。他指出，近年很多是投資客為炒房而入戶深圳。

深圳市統計局在人口普查數據公布後表示，人口基數已經很大，隨著生育意願的降低、產業結構的升級、高生活成本的擠壓、都市圈一體化的加快推進，未來深圳常住人口大體會保持高位運行、小幅微增的態勢。

不過，「界面新面」指出，盡管深圳收緊落戶條件，但入深門檻仍比京滬要低很多。在上海，海歸人士若要獲得直接落戶資格，須在國外高水平大學、知名科研機構獲得副教授、副研究員以及以上職稱。

【中國樓市】「人口增速放緩不需太多房子」 樓市會降溫嗎

駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
2021/05/12
駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
2021/05/12
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩
2021/05/11
【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩
【中國人口普查結果】男多女近3500萬 這省最「盛產」王老五
2021/05/11
【中國人口普查結果】男多女近3500萬 這省最「盛產」王老五
【中國人口普查結果】統計局：老齡化成長期重要國情
2021/05/11
【中國人口普查結果】統計局：老齡化成長期重要國情

你可能感興趣

駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
17:23 2021/05/12
駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
14:31 2021/05/12
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩
15:51 2021/05/11
【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩
樓價 中華人民共和國國家發展和改革委員會 大學 生育 經濟 人口普查 廣東省 深圳 中國 人口

上一篇文章

傳中國憂採購失控限制部分玉米進口 有美國訂單被取消

下一篇文章

【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」 當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？
以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
美陸軍高超音速導彈能關島射中國？中美恐添地緣緊張（多圖）
美陸軍高超音速導彈能關島射中國？中美恐添地緣緊張（多圖）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
拜登不怕向中國輸出科技？美國棄疫苗專利想甚麼
拜登不怕向中國輸出科技？美國棄疫苗專利想甚麼