「來了就是深圳人」不再？ 深圳擬大幅提高落戶門檻

作為人口增長最快的城市之一，深圳發改委發布《深圳市戶籍遷入若干規定（徵求意見稿）》，收緊入戶門檻，其中核准類學歷型人才的底線要求，調整為全日制本科，夫妻投靠、老人隨遷要求也收緊。

據深圳第七次全國人口普查公告，去年11月1日零時，深圳常住人口數達到1756萬人，比2010年增加713萬人，增幅達68%。面對人口增加，深圳教育、醫療等公共服務資源越來越緊張，樓價也高漲，學者認為收緊落戶條件是大趨勢。

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全日制大專學歷 無法直接核准落戶

相對此前戶籍遷入政策，這次修訂將入戶渠道整合為核准類入戶、積分入戶、政策性隨遷入戶三類。其中積分入戶又包括了人才引進積分、投資納稅積分、居住社保積分三個渠道。

具體來看，核准類學歷型人才的底線要求，擬從專科以上學歷調整為全日制本科，技術型人才底線要求將調整為「中級職稱+全日制大專」，技能型人才的底線要求將調整為技師。這意味僅擁有全日制大專學歷的人士，無法再直接經核准落戶，而需要通過人才引進積分入戶的渠道。

收緊夫妻投靠、老人隨遷要求

同時，夫妻投靠基本要求，由結婚時間及被投靠人入深戶時間滿2年，調整為滿5年，並增加高層次人才、高級職稱、高級技師和碩士以上學歷人員，原則上只享受一次不受時間限制優先解決配偶隨遷問題的條件。而老人隨遷將子女入深戶時間要求由8年調整為15年，並增加子女在深圳繳納社保連續滿15年的要求。

深圳並將加大造假懲處，對存在隱瞞、欺騙或提供虛假材料的入戶人員，將2年內不得再次申請入戶的政策要求，提高至5年。

公共資源緊張 收緊落戶或為高樓價「降溫

「界面新聞」引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，深圳收緊落戶條件是大趨勢。過去深圳一直秉承「來了就是深圳人」的口號，吸引各方來深創業人群。但公共服務資源越來越緊張，特別是教育資源，交通擁堵、房價高漲，「大深圳、居不易」的抱怨聲四起，主政者壓力很大。

李宇嘉認為，收緊落戶門檻有利為深圳騰出發展空間，一定程度上為高樓價「降溫」，從而降低人才在深圳紮根、生活的成本。他指出，近年很多是投資客為炒房而入戶深圳。

深圳市統計局在人口普查數據公布後表示，人口基數已經很大，隨著生育意願的降低、產業結構的升級、高生活成本的擠壓、都市圈一體化的加快推進，未來深圳常住人口大體會保持高位運行、小幅微增的態勢。

不過，「界面新面」指出，盡管深圳收緊落戶條件，但入深門檻仍比京滬要低很多。在上海，海歸人士若要獲得直接落戶資格，須在國外高水平大學、知名科研機構獲得副教授、副研究員以及以上職稱。

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責任編輯：林佩怡

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