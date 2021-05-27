貿易高層首度對話釋出兩訊號 戴琦指中美經貿關係仍是巨大挑戰（第四版）

中美貿易談判高層官員自拜登政府上任後進行了首次對話。中國商務部表示，雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。雙方應共同努力，推動第一階段貿易協議落實。路透社報道稱，美國貿易代表戴琦表示，美國在與中國的貿易和經濟關係方面仍面臨「非常大的挑戰」，需要拜登政府全面關注。

（第四版新增分析：中美官員會談釋出兩個訊號）

中方：雙方認為發展雙邊貿易非常重要

據商務部公布，5月27日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琦（Katherine Tai）通話。雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

美國貿易代表辦公室（USTR）聲明稿說，在雙方對話過程中，戴琦討論了拜登政府以工人為中心的貿易政策的指導原則，以及她對美中貿易關係的持續評估，同時亦提出關切的議題。聲明稿還提到，戴琦期待與劉鶴有進一步討論。

這是戴琦上任以來首次與中國官員對話，也是自今年3月中美高級官員在阿拉斯加會晤以來，兩國又一次高層會談。有內地官媒背景的微信公眾號「陶然筆記」認為，中美高層恢復溝通傳達出兩個訊號。其一是，經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要。其二，中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通。中美經貿協議的達成，已經給中美其他領域的分歧管控開了個好頭。

此外，在今日的商務部例行新聞發布會上，當被問及美國農業部數據顯示，5月7日以來中國正加快自美玉米採購，這是否意味著中方仍在而且將繼續積極履行第一階段經貿協議時，新聞發言人高峰表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

戴琦：中美經貿關係非常有挑戰性

在對話之前，戴琦接受路透社專訪時表示，中美第一階段貿易協議很重要，但只是中美這兩個全球最大經濟體之間充滿挑戰和複雜關係的一部分。她指，應該把第一階段貿易協議放在整個中美貿易和經濟關係的脈絡下，而這個關係是非常、非常具有挑戰性的，需要全面關注。

她還稱，「我們與中國的整體挑戰也仍然存在，而且非常大。」

另據外媒報道，稍早前，美國貿易代表辦公室的官員周二晚間與中方對等官員進行了通話。知情人士說，在通話中，中方官員呼籲美國取消對中國產品徵收的剩餘關稅。

中美去年1月簽署首階段貿易協議，美國貿易代表辦公室和中國官員要每半年舉行會議，討論協議執行情況。

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責任編輯：尹航

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