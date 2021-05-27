【中美角力】拜登下令情報機關90天交疫源報告  趙立堅批美國想「卸鑊」（第二版）

▲ 【中美角力】拜登下令情報機關90天交疫源報告 趙立堅說：也應查美國

中美新冠肺炎疫情源頭調查角力，或因拜登一份聲明火上澆油。美國總統拜登當地時間周三（26日）表示，已要求情報部門加倍努力找出疫情源頭、90天內交出報告，並呼籲中國透明地提供所需的數據。中國外交部發言人趙立堅周四回應時直指，美國此舉想「甩鍋（香港俚語：卸鑊）」，並重申要查就一併查美國。

拜登（Joe Biden）在聲明中表示，早在2020年初疫情剛爆發之時，他即已呼籲讓美國疾病管制暨預防中心（CDC）向中國了解病毒資訊，以便能更有效抗疫。但美國調查人員在最初數個月未能前往當地，使疫情起源調查受到阻礙。

拜登指有關方面 要透明地提供數據

拜登表示，他上任後，已於3月指示國家安全顧問下令情報界提供一份關於新冠肺炎疫情起源分析報告，對病毒是經由帶原動物傳給人類或是實驗室事故進行分析。拜登在5月初收到報告。但截至今天，美國情報界看法分歧。

拜登為此要求情報界加倍努力收集並分析資訊，以便更接近明確的結論，並在90天內向他報告。

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拜登稱，作為報告的一部分，他也要求可能需要進一步調查的領域，包括對中國提出具體問題，並要求國家實驗室與其他政府機構共同合作，擴大情報界調查成效。

拜登並表示，美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作，呼籲中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，並提供所需的相關數據與證據。

趙立堅周四（27日）在外交部例行記者會上，用大篇幅回應拜登的疫源調查談話，直指美方的調查不會有公信力。

美國情報部門的黑歷史世人皆知，即使其搞出調查結果也毫無公信力可言。既然美國口口聲聲要中國參與全面、透明、以證據爲基礎的國際調查，那就請美國像中國一樣，立即同世衛組織開展聯合溯源研究，對美國開展調查。

趙立堅強調，中國支持世衛組織開展全球溯源研究的努力，「中國實驗室泄漏論」是極不可能的結論，已經被清楚地記錄在世衛組織聯合考察組的研究報告中，這是權威的、正式的、科學的結論。聯合考察組國際專家多次在不同場合，對中國開放透明的態度給予積極評價。

然而，美國一些人全然無視事實和科學，全然不顧自身溯源的諸多疑點和抗疫失利的慘痛事實，反複鼓噪要對中國進行再調查，這充分說明美國根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩鍋推責。這是對科學的不尊重，對人民生命的不負責，更是對全球抗疫努力的破壞。

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他表示，美國新冠肺炎確診和死亡病例數分別超過3300萬和60萬，位居全球首位。美國不深刻反思，反而企圖通過「甩鍋（香港俚語：卸鑊）」中國。「我想問一問，他們居心何在，良心何安？德特里克堡基地疑雲重重，美國還有兩百多個生物實驗室散布全球，這裏面究竟藏著多少秘密？2019年7月弗吉尼亞州北部出現不明原因的呼吸系統疾病，威斯康辛州暴發大規模電子煙疾病，這又有什麽隱情？美國何時向國際社會公布相關病例的詳細數據和信息？美方欠國際社會一個交代」。

趙立堅強調，此次美國企圖動用情報力量進行所謂調查，其動機和目的一目了然。「事實上，美國情報部門的黑歷史已是世人皆知，當年他們把一小瓶洗衣粉當作伊拉克大規模殺傷性武器的證據，自導自演白頭盔組織擺拍所謂敘利亞化學武器襲擊市民，這都是美國情報部門的傑作。美國前國務卿蓬佩奧更是大言不慚說，『我曾經是中情局局長，我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊，我們還有一門課程專門教這些，這才是美國不斷進取的榮耀』」。

「這種毫無信譽的情報部門搞出的調查結果，又有什麽公信力可言？」趙立堅這樣反問稱。

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責任編輯：鄧國強

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