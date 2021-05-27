【中美角力】拜登下令情報機關90天交疫源報告  趙立堅說：也應查美國

中美新冠肺炎疫情源頭調查角力，或因拜登一份聲明火上澆油。美國總統拜登當地時間周三（26日）表示，已要求情報部門加倍努力找出疫情源頭、90天內交出報告，並呼籲中國透明地提供所需的數據。

中國外交部發言人則在周三回應疫源調查時稱，如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世界衛生組織專家赴美國調查。

拜登（Joe Biden）在聲明中表示，早在2020年初疫情剛爆發之時，他即已呼籲讓美國疾病管制暨預防中心（CDC）向中國了解病毒資訊，以便能更有效抗疫。但美國調查人員在最初數個月未能前往當地，使疫情起源調查受到阻礙。

拜登指有關方面 要透明地提供數據

拜登表示，他上任後，已於3月指示國家安全顧問下令情報界提供一份關於新冠肺炎疫情起源分析報告，對病毒是經由帶原動物傳給人類或是實驗室事故進行分析。拜登在5月初收到報告。但截至今天，美國情報界看法分歧。

拜登為此要求情報界加倍努力收集並分析資訊，以便更接近明確的結論，並在90天內向他報告。

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拜登稱，作為報告的一部分，他也要求可能需要進一步調查的領域，包括對中國提出具體問題，並要求國家實驗室與其他政府機構共同合作，擴大情報界調查成效。

拜登並表示，美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作，呼籲中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，並提供所需的相關數據與證據。

而趙立堅周三在中國外交部例行記者會答問，回應疫源調查提問時，則呼籲美國也應納入調查的一部份。

趙立堅指有人對中國進行抹黑攻擊

趙立堅表示，溯源是科學問題，目的是增進人類對病毒的認知，更好防範未來可能出現的傳染性疾病。他指，疫情發生以來，中國率先支持世衛組織開展全球溯源研究工作；而今年1月14日至2月10日，世衛組織國際專家組同中國專家在武漢開展為期一個月的深入研究，雙方專家共同開展實地考察，共同分析大量數據，共同發布權威的聯合研究報告，得出許多重要結論。此次聯合研究為全球溯源工作起到積極推動作用。

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趙立堅指出，美方一些人嘴上鼓吹真相，心裡卻全是政治操弄；只要一提到疫情，就對中國進行抹黑攻擊，全然不顧自身疫情溯源的諸多疑點和抗疫失利的慘痛事實。

趙立堅表示，這些人一門心思散佈的實驗室洩露等陰謀論和虛假信息，是對世衛組織專家組成員科學精神和研究成果的極大不尊重，更是對全球團結抗疫努力的褻瀆和破壞。

趙立堅強調，許多線索報道和研究表明，疫情早期在2019年下半年就已在世界多地多點出現，中國始終以負責任態度對待溯源工作，也已做出有目共睹的積極貢獻。

趙立堅叫查美國電子煙疾病

他認為，如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世衛組織專家赴美調查，盡早開放美軍德特里克堡基地（Fort Detrick），以及美國散布全球的生物實驗室，盡早披露2019年7月維珍尼亞州北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病，威斯康幸州爆發的大規模電子煙疾病等相關病例的詳細數據和信息。

中方敦促美國等有關國家也能本着科學開放透明的態度，同世衛組織開展合作。

《華爾街日報》日前引述聲稱未公開的美國情資報告報道，提及疫源問題，中方已一再作出回應。

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責任編輯：鄧國強

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