中國4月規上工業利潤年增57% 大宗商品價高增中下游行業壓力

中國今年前4個月規模以上工業企業利潤按年增1.06倍，其中，4月規模以上工業企業利潤按年增57%。解讀指工業企業利潤延續較快增長態勢，企業經營狀況持續改善，但工業經濟穩定恢復的基礎還不牢固，企業效益改善仍不平衡；加之大宗商品價格高位運行，加大中下游行業生產經營壓力。

前四個月規上工業利潤年增1.06倍

據國家統計局公布，1—4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5億元（人民幣，下同），按年增長1.06倍，比2019年1—4月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。

各行業盈利均好於去年同期。在41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增加，1個行業扭虧為盈，1個行業實現減虧。受市場需求改善、大宗商品價格上漲等因素推動，上游採礦業利潤增長明顯加快，原材料製造業保持較快增長。

主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額按年增長4.84倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長4.16倍， 化學原料和化學制品製造業增長2.72倍，汽車制造業增長1.58倍，石油和天然氣開採業增長1.19倍，煤炭開採和洗選業增長91.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長86.2%，電氣機械和器材製造業增長85.8%，專用設備製造業增長77.7%，通用設備製造業增長67.7%，非金屬礦物制品業增長40.8%，電力、熱力生產和供應業增長40.5%，紡織業增長16.6%，農副食品加工業增長16.6%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧損轉為盈利。

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4月份，規模以上工業企業實現利潤總額7686.3億元，按年增長57.0%。受上年同期基數逐步抬高影響，增速較3月份回落35.3個百分點；與2019年同期相比，利潤增長50.2%，兩年平均增長22.6%，比3月份加快10.7個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，總體來看，1—4月份工業企業效益狀況保持平穩較快恢復態勢，但也要看到，國外疫情和國際環境錯綜複雜，工業經濟穩定恢復的基礎還不牢固，企業效益改善仍不平衡，尤其是部分消費品行業盈利狀況尚未恢復到疫情發生前水平；加之大宗商品價格高位運行，加大中下游行業生產經營壓力。

朱虹表示，下階段要科學精準實施宏觀政策，扎實做好大宗商品保供穩價工作，不斷鞏固經濟穩定恢復基礎，推動工業經濟持續健康發展。

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責任編輯：尹航

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