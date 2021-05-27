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拜登印太幕僚宣告中美新歷史階段：交往時代告終

國情動向 11:25 2021/05/27

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美國拜登政府負責亞洲事務的高層官員坎貝爾當地時間周三（26日）表示，隨中國領導人習近平治下的政府控管更嚴，中美交往時代已過去，美國正進入與中國激烈競爭的時期。

坎貝爾強調美國將與盟友聯手應對中國。中方對美國「聯盟制華」動作，多次提出警告，中國外交部發言人趙立堅日前重申，中方一貫反對有關國家搞針對他國的四邊機制、印太戰略等「小圈子」，這種做法不得人心，不會得逞，也沒有出路。

拜登美國軍校演講 引用了毛澤東這句名言

學者論拜登遏制中國3大終極企圖 但注定都要失敗

美國媒體報道，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在史丹佛大學舉辦的一場視訊活動說，「過去被普遍稱做交往的時代已告終。」他還表示，美國對中政策如今會在新的戰略因素下運作，「主要模式將是競爭」。

中方曾批美國印太戰略是「小圈子」

坎貝爾提到中印邊界軍事衝突、中方針對澳洲的經濟抵制等表示，美國政策之所以轉變，主因是中國的行為已更往「硬實力」轉向。他形容，習近平「有很深的意識形態、卻絕不感情用事」。

坎貝爾表示，盟友將在今後幾年扮演美國抗衡中國的核心角色。美國已試圖建立起與澳洲、印度、日本的所謂「四方集團」合作的重要性，拜登也選擇日、韓的領袖做為就任後在白宮接見的頭兩名外國領導人。

【新冠疫苗】拜登稱結束疫情需美國領導　趙立堅：中國不用疫苗領導世界

拜登好打得？美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現

坎貝爾說，應對中國，「最佳之道就是與盟國、夥伴及朋友合作。好的亞洲政策就是最佳中國政策，我們須破除盟友對美國恐被擠出亞洲的恐懼，提供區域一個積極的經濟願景」。

坎貝爾：中國更往「硬實力」轉向

路透社報道，坎貝爾表示美國準備今秋與澳洲、印度、日本舉行「四方會談」的面對面領袖峰會，聚焦於基礎建設應對中國挑戰，也歡迎其他國家加入與四方會談合作的行列。

美、印、日、澳4國領袖於今年3月時舉行過視訊峰會，當時就新冠疫苗、氣候變遷、安全議題達成密切合作的共識。

中方叫拜登別再酸葡萄 應平和看中國發展（組圖）

拜登上台100天  官員自讚聯合盟友應付中國「初見效」

責任編輯：鄧國強

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