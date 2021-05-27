拜登印太幕僚宣告中美新歷史階段：交往時代告終（第二版）

▲ 拜登印太幕僚宣告中美新歷史階段：交往時代告終

美國拜登政府負責亞洲事務的高層官員坎貝爾當地時間周三（26日）表示，隨中國領導人習近平治下的政府管控更嚴，中美交往時代已過去，美國正進入與中國激烈競爭的時期。他並強調美國將與盟友聯手應對中國。

（更新中國外交部回應）

中國外交部發言人趙立堅今日回應表示，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中美關係與其他大國關係一樣，難免存在一些競爭。但用競爭來定義或主導中美關係，這是完全錯誤的，這只會導致對抗、衝突。即使競爭也應該是良性的，以相互提高，共同進步，而不是搞你輸我贏，你死我活的惡性競爭。

他重申，中方堅決反對美方打著競爭的旗號，行封閉排華、遏制打壓中國之實。美方應該順應時代潮流，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國、看待中國的發展，採取積極的對華政策，同中方相向而行，加強對話，管控分歧，聚焦合作，推動中美關係沿著健康穩定的軌道向前發展。

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美國媒體報道，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在史丹佛大學舉辦的一場視訊活動說，「過去被普遍稱做交往的時代已告終。」他還表示，美國對中政策如今會在新的戰略因素下運作，「主要模式將是競爭」。

中方曾批美國印太戰略是「小圈子」

坎貝爾提到中印邊界軍事衝突、中方針對澳洲的經濟抵制等表示，美國政策之所以轉變，主因是中國的行為已更往「硬實力」轉向。他形容，習近平「有很深的意識形態、卻絕不感情用事」。

坎貝爾表示，盟友將在今後幾年扮演美國抗衡中國的核心角色。美國已試圖建立起與澳洲、印度、日本的所謂「四方集團」合作的重要性，拜登也選擇日、韓的領袖做為就任後在白宮接見的頭兩名外國領導人。

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坎貝爾說，應對中國，「最佳之道就是與盟國、夥伴及朋友合作。好的亞洲政策就是最佳中國政策，我們須破除盟友對美國恐被擠出亞洲的恐懼，提供區域一個積極的經濟願景」。

坎貝爾：中國更往「硬實力」轉向

路透社報道，坎貝爾表示美國準備今秋與澳洲、印度、日本舉行「四方會談」的面對面領袖峰會，聚焦於基礎建設應對中國挑戰，也歡迎其他國家加入與四方會談合作的行列。

美、印、日、澳4國領袖於今年3月時舉行過視訊峰會，當時就新冠疫苗、氣候變遷、安全議題達成密切合作的共識。

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責任編輯：鄧國強

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