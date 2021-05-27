【加密貨幣】中國禁令下 「礦工」正向這些地區出走

中國佔全球過半數的加密貨幣供應量，在政府近期連番出招打擊後，幣商和礦工正加快出走。路透社報道，部分幣商已停止在中國的部分，甚至全部業務，將業務重點轉到電力資源更豐富的北美、中亞地區。有礦工不滿當局的決定，認為「挖礦」未違反任何中國法例，不應隨便扼殺整個行業。

路透社訪問多名幣圈相關人士，杭州礦機生產商億邦國際表示，生產商多數來自中國，目前他們正向其他地區尋找增長機會，並認為即使失去國內業務，在海外礦機仍將供不應求。億邦國際又認為，國內客戶將前往海外「挖礦」，將進一步減輕國內因素的影響。

另一礦機製造商嘉楠科技的高級副總裁陸曉明稱，公司也正在尋找類似的市場，「戰略上應該是努力開發哈薩克、加拿大和北歐等市場，那裡的能源資源豐富且便宜，而且法規明確且可預見。」深圳的比特礦業（BIT Mining）則表示，已經與哈薩克的公司達成協議，在當地共同投資建立加密貨幣數據中心。

「將採礦業務遷往海外，是幣商唯一的B計劃。」紐約大學法學院兼職教授馬文彥表示，但只有中國最大的採礦運營商，才能夠順利出走。

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責任編輯：陳建錫

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