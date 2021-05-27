  • 32°C
香港時間 : 2021527日 (四) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】中國禁令下 「礦工」正向這些地區出走

經濟脈搏 11:29 2021/05/27

分享：

中國佔全球過半數的加密貨幣供應量，在政府近期連番出招打擊後，幣商和礦工正加快出走。路透社報道，部分幣商已停止在中國的部分，甚至全部業務，將業務重點轉到電力資源更豐富的北美、中亞地區。有礦工不滿當局的決定，認為「挖礦」未違反任何中國法例，不應隨便扼殺整個行業。

路透社訪問多名幣圈相關人士，杭州礦機生產商億邦國際表示，生產商多數來自中國，目前他們正向其他地區尋找增長機會，並認為即使失去國內業務，在海外礦機仍將供不應求。億邦國際又認為，國內客戶將前往海外「挖礦」，將進一步減輕國內因素的影響。

另一礦機製造商嘉楠科技的高級副總裁陸曉明稱，公司也正在尋找類似的市場，「戰略上應該是努力開發哈薩克、加拿大和北歐等市場，那裡的能源資源豐富且便宜，而且法規明確且可預見。」深圳的比特礦業（BIT Mining）則表示，已經與哈薩克的公司達成協議，在當地共同投資建立加密貨幣數據中心。

「將採礦業務遷往海外，是幣商唯一的B計劃。」紐約大學法學院兼職教授馬文彥表示，但只有中國最大的採礦運營商，才能夠順利出走。

國務院金融委：打擊比特幣挖礦和交易行為

深圳賽格神秘「樓震」  隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

【Bitcoin】官媒批幣圈亂象橫生 籲投資者遠離炒作

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 紐約 行業 電力 路透社 北歐 中亞 加拿大 以太坊

下一篇文章

中國4月規上工業利潤年增57% 大宗商品價高增中下游行業壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？
【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？
華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統
華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力