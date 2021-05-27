【中美角力】病毒溯源爭端再起 駐美使館促查「秘而不宣的生物實驗室」

美國總統拜登（Joe Biden）周三下令美國情報機構確定新冠病毒的起源，其中包括中國實驗室洩漏的可能性。對此，中國駐美國大使館發言人周四稱，中國支持對全球各地發現的所有新冠疫情早期病例進行全面核查，徹查「某些秘而不宣的基地、生物實驗室」。

中方批疫情溯源政治化

中國駐美大使館網站刊登發言人聲明稱，中方支持對全球各地發現的所有新冠疫情早期病例進行全面核查，對某些散佈全球又往往秘而不宣的基地、生物實驗室等進行徹查，而且要「完全、透明、基於證據」地一查到底，查個清清楚楚、明明白白。

發言人表示，近日國際上有些人又在新冠肺炎疫情溯源問題上玩起了政治炒作的老把戲，抹黑甩鍋言論「昨日重現」，「實驗室洩漏」陰謀論沉渣泛起。關於疫情溯源問題，中方一直主張在基於事實、尊重科學的基礎上開展國際合作，如果將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓「政治病毒」蔓延肆虐。

中國外交部發言人趙立堅早前表示，如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世衛組織專家赴美調查，盡早開放美軍德特里克堡基地（Fort Detrick），以及美國散布全球的生物實驗室等。

拜登早前表示，美國情報部門正在調查兩種可能的情境，包括新冠病毒是來自人類與受感染動物的接觸，還是來自實驗室事故。情報部門對目前的結論沒有很大信心，且正在激烈辯論哪種可能性更大。

路透社報道指，這是拜登罕見地公開披露私下的、且尚未形成結論美國情報評估，揭示出其政府內部關於病毒起源的激烈辯論。

拜登下令情報部門90日提交溯源報告

拜登在聲明中稱，已經要求情報部門加倍努力，收集和分析可能使我們更接近最終結論的信息，並在90天內向他報告。「作為該報告的一部分，我已經要求對可能需要進一步調查的領域展開調查，包括針對中國的具體問題。」

為進行新冠病毒溯源，世界衛生組織（WHO）領導的一個科學家小組今年早些時候訪問了中國，並稱實驗室泄露假說 「極不可能」。

華盛頓此前呼籲世衛對新冠病毒起源展開第二階段的調查。WHO緊急項目負責人萊恩周三表示，他們預計將在「未來幾周」提供有關下一步行動的最新情況。

中國駐世衛代表團周二表示，他們呼籲各方採取公開和透明的態度，配合WHO的病毒溯源努力。

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責任編輯：蒯宇澄

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