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美兩黨參議員提案 審查中國對美國學術機構大額捐款

國情動向 12:08 2021/05/27

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美國民主、共和兩黨參議員26日提出一項議案修正案，要求對中國給予美國大學的大額捐款和合約，進行國家安全審查。此類審查擬僅限於中國，以緩解學術界擔憂對海外資金的審查可能會威脅到研究。中國外交部曾表示，有關做法是抹黑中美的教育交流，蓄意破壞兩國友好與合作。

路透社報道，該措施是一項旨在提高美國對中國競爭力的廣泛議案的一項修正案，將要求美國外資審議委員會（CFIUS）對來自中國的價值超過100萬美元的捐款進行審查。議案最早可能在本周提交參議院進行投票，它必須在眾議院獲得通過，之後才能提交給拜登簽署成法。

修正案由共和黨參議員里施（Jim Risch）、魯比奧（Marco Rubio），以及民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）、卡丁（Ben Cardin）共同提出，4人均是參議院外交關係委員會的委員，梅嫩德斯是主席，里施則是共和黨領袖。里施指，措施反映出華府日益擔心中國對美國高等教育的影響，以及其構成的潛在國家安全威脅。

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責任編輯：陳建錫

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