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【甘肅馬拉松】21條人命與「臨時工」有關？死亡賽事承辦商揭秘

社會熱點 13:19 2021/05/27

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【甘肅馬拉松】21條人命與「臨時工」有關？死亡賽事承辦商揭秘

甘肅黃河石林百公里越野跑在低溫天氣突襲下，21名跑手遇難，慘劇已經過去4天。越來越多關於此次賽事承辦方－－甘肅晟景體育文化發展有限公司的信息浮出水面，有內地媒體發現，這間公司的資歷及質素成疑，其承辦項目的職員，更疑似是「臨時工」。

楚天都市報極目新聞報道，公開資料顯示，晟景體育運營了7場甘肅省內的體育賽事。

其中黃河石林百公裏越野賽已經連續舉辦四年，賽事執行方均爲晟景體育。此外，該公司還承辦了美麗鄉村健康跑·2020靖遠年線上線下馬拉松運營服務項目、靖遠縣文體廣電和旅遊局2019第三屆國際馬拉松賽運營服務和2019年白銀市平川區體育中心首屆半程馬拉松賽運營服務。

晟景體育註冊地址與事實不符

天眼查顯示，晟景體育註冊成立時間2016年，公司所在地爲甘肅省白銀市靖遠縣興隆街14號。公司股東爲張小燕和吳世淵，兩人各佔股比50%。

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據報道，該公司一位張姓女士透露，公司共有22名工作人員，在事故發生後，均參與到一線搜救中。但奇怪的是，該公司2016年至2020年的年度報告卻顯示，公司購買社保的人數爲0。

極目新聞記者根據該公司的天眼查註冊地址，前往白銀市靖遠縣興隆街14號，卻發現該街道並沒有14號門牌。興隆街13號爲中國大地保險公司，緊挨著就是興隆街15號。

記者詢問得知，晟景體育的辦公地在興隆街33號後面的一個小院子。記者走近發現，該院子裏僅有一排平房，門口挂的是興達印刷的招牌。

事發後晟景體育人去樓空

記者上前詢問一院內男士，該男士只稱這裏是私人住宅，並不清楚晟景體育相關事項。不過，附近的居民稱，此前該院子門口挂有晟景體育的招牌，不過裏面的工作人員都於24日離開，25日公司的招牌也摘了。此前該院子門口挂有晟景體育的招牌。
    
除了參保人數和辦公地點令人生疑外。極目新聞記者採訪發現，2021年黃河石林百公里越野賽中晟景體育共有12位項目負責人。然而這12位負責人中，卻有多位爲臨時外聘，而非該公司工作人員。

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此次比賽的賽道主管黃先生直言，自己不是晟景體育的員工。他稱，雖然自己的身份是賽道總監，但他僅僅是「來幫忙的」，工作內容也只是去賽道布置路標，即將小紅布條綁在賽道兩旁的石頭或是雜草上，以標記處賽道位置。黃先生稱比賽出事後，他的壓力也一直很大，隨後他以此爲由中斷了採訪。

賽道主管承認只是「幫幫忙」的臨時工

賽事裁判總負責張先生也承認，他是外聘過來負責統計比賽成績。比賽過程中，他一直在景區的終點區域。5月22日下午，他看到現場的人都忙著去救援，「覺得這個比賽肯定用不上成績了」。隨後，他便自行離開了現場。直到最後，他也沒收到比賽終止的信息。

另據財新報道，此次執行團隊的主會場負責人和收容車負責人也非該公司員工。其中，主會場負責人到崗5天後就開賽了。

極目新聞記者多次撥打晟景體育法人及實際控制人吳世淵的電話，未有回應。

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責任編輯：鄧國強

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