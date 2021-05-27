國藥疫苗第三期測試結果公布 保護力逾7成

《美國醫學協會期刊》(JAMA)公布國藥集團新冠滅活疫苗第三期臨床試驗結果，顯示疫苗保護效力超過七成。

根據報道，JAMA公布的數據屬於全球首個滅活疫苗第三期臨床試驗結果，也是中國新冠疫苗三期臨床試驗結果的首次發表。試驗在去年7月中至12月底在阿聯酋及巴林進行，參與的志願者數目逾4萬人。

研究所用的兩款疫苗WIV04和HB02，分別由武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所研製和生產，所用毒株分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者。

研究結果顯示，兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。WIV04疫苗組保護效力為72.8%，HB02疫苗組的保護效力為78.1%。安全性好，不良反應多為註射部位疼痛，程度輕。

國藥疫苗5月初已獲世衛（WHO）批准緊急授權使用。中國的另一款滅活疫苗科興疫苗則仍待WHO評估，美國《華爾街日報》報道指，世衛要求中國科興生物補交更多數據，有關的審批工作因此延遲至6月。

世衞或推遲批准緊急使用科興疫苗 要求提供更多數據

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責任編輯：蒯宇澄

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