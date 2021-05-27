證券時報頭版評論：把人民幣匯率漲跌交由市場決定

在岸人民幣對美元升破6.38，創2018年5月以來新高。自今年4月以來，人民幣兌美元匯率持續升值超2%。有觀點指，當局應進一步推動人民幣升值以對沖大宗商品漲價的影響，內媒《證券時報》指出，這有悖匯率市場化改革的大方向，未來人民幣匯率的漲跌應交由市場決定。

由人民日報社主管主辦的全國性財經證券類日報《證券時報》頭版評論指出，推動此輪人民幣走強的主因是美元指數走弱，同時，中國高景氣度出口以及外資繼續增持中國金融資產也對人民幣匯率形成支撐。

報道指出，受近日進口大宗商品價格顯著上漲影響，有觀點認為貨幣當局應推動人民幣匯率進一步升值，以對衝大宗商品價格上漲的影響。但從近期官方的密集表態看，官方對人民幣匯率的市場化改革方向態度是堅定的。

人行現已基本退出對人民幣匯率的常態化干預，這就意味著人行對人民幣匯率漲跌波動的容忍度大幅提升，匯率的變動主要取決於市場供求和國際金融市場變化。因此，呼吁人民幣匯率升值或貶值的說法和建議本來就有悖匯率市場化改革的大方向。

長遠來看，未來人民幣匯率的漲跌應交由市場決定，人行所要做的僅是在少數極端情況下的預期引導和逆周期調節。

稍早前，人行副行長劉國強就人民幣匯率問題答記者問稱，今年以來，人民幣匯率有升有貶，雙向浮動，在合理均衡水平上保持了基本穩定。目前，中外滙市場自主平衡，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。

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責任編輯：尹航

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