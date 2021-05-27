▲ 【台灣疫情】沒病床、沒疫苗、防疫爆亂象 台媒問「蔡英文在哪裡」？

台灣新冠肺炎疫情居高不下，連日新增本加上校正回歸的本土病例，幾乎都高達500至600多例。台灣媒體報道，急速增加的大量確診者，不但讓第一線醫療人力吃緊，政府對沒有疫苗也苦無對策，中央流行疫情指揮中心的防疫安排也亂象百出，人們不禁問「蔡英文，你在哪裡」？

聯合報發出長文，評議台灣當局目下的防疫工作，直指自從本土疫情大爆發後，讓中央防疫整備假象及亂象完全現出原形。

其一：醫療量能不足

報道指，首先是醫療量能不足。這波疫情雙北是重災區，每天確診病人幾乎有九成在雙北（台北及新北）。台北市聯醫工會25日晚上自力救濟，透過臉書向社會求助，指市聯醫各醫院「急診塞爆、病房滿床，救護車還是源源不絕地把病人送進來…」的危急情況，甚至急診發燒篩檢站雙人病房塞6名確診病患外加陪病家屬，還有許多病人躺在走廊，基層醫療面臨崩潰。

台大醫療也撐不住 小兒加護病房救援仍不夠用。

【台灣疫情】遠水難解近渴 是否接受大陸疫苗成輿論風口

台積電有員工中招 台灣疫情恐加劇全球「芯荒」

不只台北市聯醫醫療嚴重吃緊，全台醫療龍頭也撐不住了。台大醫院院長吳明賢26日晚上也在臉書以「Hospitals Need Help」對社會求救，指台大已把小兒加護病房都改裝收治成人，仍不敷使用，但救護車卻持續把需要加護病房和插管的確診病人送到台大醫院。

其二：疫苗不足

文章又指，其次是疫苗不足窘境。目前已經台灣僅獲得三批合計共約102萬劑AZ牛津疫苗，若每人打2劑只夠50萬人接種，若絕大多數先用來施打第一劑，也不到百萬人可打第一劑，全部疫苗涵蓋率仍低於5%，離可以產生群體保護力的六到七成還非常遙遠。

但指揮中心指揮官被問到，大陸國台辦提出上海復星醫藥集團有意願將其代理的BNT／輝瑞（復必泰）疫苗給台灣民眾接種時，指揮官陳時中回答只說「他們（大陸）沒在打的我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用」。甚至連多個縣市希望能自購疫苗，陳時中還在強調要「中央指導下統籌分配」，等同封殺地方政府自購疫苗的可能性。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

蔡英文也在臉書釋出同樣訊息，除了強調疫苗要由中央統籌外，更把復必泰疫苗買不成的理由直指是大陸介入 ，並堅持要向原廠購買才有保障。 言下之意，蔡當局不願透過復必泰大中華代理商上海復星購買。

【台灣疫情】文字直播：41萬劑AZ阿斯利康疫苗兩階段配發（不斷更新）

【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士

報道說，疫苗不僅數量嚴重不足，陳時中被問到不同廠牌疫苗進來是否可以混打，他只說了不允許混打，但其餘的問題竟無法回答，最後才由專家諮詢小組召集人張上淳解圍，外地經驗顯示效果不錯。這 凸顯了陳時中對於疫苗混打的問題根本沒有準備。

其三：防疫混亂

報道談及防疫亂象。其中，輕症在家隔離、快篩陽性後送中南部，更讓許多民眾無所是從。尤其26日單日新增11日死亡，不少人是一、兩天內病情急遽惡化，從看不出症狀到肺部嚴重浸潤導致死亡，輕症、重症究竟誰來判斷？若誤判病情導致確診者在家死亡，人命關天，枉送的性命該誰來負責？

報道說，中央防疫亂象還不止這些，攸關數百萬學生的線上教學，一開始也是嚴重塞車。

文章最後說，從指揮調度的紊亂失靈與對應疫情的毫無頭緒，不論是層級或是能力，顯然陳時中已難處理現今台灣所面臨的疫情考驗，外界也不斷湧現更換指揮官的呼聲。

【台灣疫情】台大醫院10職工群聚染疫 疑與萬華區關聯

【台灣疫情】台灣版「安心出行」推行順利 乘車要掃QR Code（多圖）

【台灣疫情】未見頂？專家推測社區潛伏1400感染者

【台灣疫情】全台緊急總動員抗疫 一圖看懂6招怎樣打？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

