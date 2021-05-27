  • 33°C
香港時間 : 2021527日 (四) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣疫情】沒病床、沒疫苗、防疫爆亂象  台媒問「蔡英文在哪裡」？

社會熱點 14:43 2021/05/27

分享：

【台灣疫情】沒病床、沒疫苗、防疫爆亂象  台媒問「蔡英文在哪裡」？

台灣新冠肺炎疫情居高不下，連日新增本加上校正回歸的本土病例，幾乎都高達500至600多例。台灣媒體報道，急速增加的大量確診者，不但讓第一線醫療人力吃緊，政府對沒有疫苗也苦無對策，中央流行疫情指揮中心的防疫安排也亂象百出，人們不禁問「蔡英文，你在哪裡」？

聯合報發出長文，評議台灣當局目下的防疫工作，直指自從本土疫情大爆發後，讓中央防疫整備假象及亂象完全現出原形。

其一：醫療量能不足

報道指，首先是醫療量能不足。這波疫情雙北是重災區，每天確診病人幾乎有九成在雙北（台北及新北）。台北市聯醫工會25日晚上自力救濟，透過臉書向社會求助，指市聯醫各醫院「急診塞爆、病房滿床，救護車還是源源不絕地把病人送進來…」的危急情況，甚至急診發燒篩檢站雙人病房塞6名確診病患外加陪病家屬，還有許多病人躺在走廊，基層醫療面臨崩潰。

台大醫療也撐不住 小兒加護病房救援仍不夠用。

【台灣疫情】遠水難解近渴 是否接受大陸疫苗成輿論風口

台積電有員工中招 台灣疫情恐加劇全球「芯荒」

不只台北市聯醫醫療嚴重吃緊，全台醫療龍頭也撐不住了。台大醫院院長吳明賢26日晚上也在臉書以「Hospitals Need Help」對社會求救，指台大已把小兒加護病房都改裝收治成人，仍不敷使用，但救護車卻持續把需要加護病房和插管的確診病人送到台大醫院。

其二：疫苗不足

文章又指，其次是疫苗不足窘境。目前已經台灣僅獲得三批合計共約102萬劑AZ牛津疫苗，若每人打2劑只夠50萬人接種，若絕大多數先用來施打第一劑，也不到百萬人可打第一劑，全部疫苗涵蓋率仍低於5%，離可以產生群體保護力的六到七成還非常遙遠。

但指揮中心指揮官被問到，大陸國台辦提出上海復星醫藥集團有意願將其代理的BNT／輝瑞（復必泰）疫苗給台灣民眾接種時，指揮官陳時中回答只說「他們（大陸）沒在打的我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用」。甚至連多個縣市希望能自購疫苗，陳時中還在強調要「中央指導下統籌分配」，等同封殺地方政府自購疫苗的可能性。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

蔡英文也在臉書釋出同樣訊息，除了強調疫苗要由中央統籌外，更把復必泰疫苗買不成的理由直指是大陸介入 ，並堅持要向原廠購買才有保障。 言下之意，蔡當局不願透過復必泰大中華代理商上海復星購買。

【台灣疫情】文字直播：41萬劑AZ阿斯利康疫苗兩階段配發（不斷更新）

【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士

報道說，疫苗不僅數量嚴重不足，陳時中被問到不同廠牌疫苗進來是否可以混打，他只說了不允許混打，但其餘的問題竟無法回答，最後才由專家諮詢小組召集人張上淳解圍，外地經驗顯示效果不錯。這 凸顯了陳時中對於疫苗混打的問題根本沒有準備。

其三：防疫混亂

報道談及防疫亂象。其中，輕症在家隔離、快篩陽性後送中南部，更讓許多民眾無所是從。尤其26日單日新增11日死亡，不少人是一、兩天內病情急遽惡化，從看不出症狀到肺部嚴重浸潤導致死亡，輕症、重症究竟誰來判斷？若誤判病情導致確診者在家死亡，人命關天，枉送的性命該誰來負責？

報道說，中央防疫亂象還不止這些，攸關數百萬學生的線上教學，一開始也是嚴重塞車。

文章最後說，從指揮調度的紊亂失靈與對應疫情的毫無頭緒，不論是層級或是能力，顯然陳時中已難處理現今台灣所面臨的疫情考驗，外界也不斷湧現更換指揮官的呼聲。

【台灣疫情】台大醫院10職工群聚染疫  疑與萬華區關聯

【台灣疫情】台灣版「安心出行」推行順利  乘車要掃QR Code（多圖）

【台灣疫情】未見頂？專家推測社區潛伏1400感染者

【台灣疫情】全台緊急總動員抗疫 一圖看懂6招怎樣打？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

【台灣疫惰】南投縣擬向大陸採購疫苗 國台辦這樣說
2021/05/26
【台灣疫惰】南投縣擬向大陸採購疫苗 國台辦這樣說
【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士（第二版）
2021/05/21
【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士（第二版）
【台灣疫情】全台新增286宗本土病例 新北成「重災區」
2021/05/20
【台灣疫情】全台新增286宗本土病例 新北成「重災區」
【台灣疫情】台灣版「安心出行」推行順利 乘車要掃QR Code（多圖）
2021/05/20
【台灣疫情】台灣版「安心出行」推行順利 乘車要掃QR Code（多圖）
【台灣疫情】中藥「清冠一號」配方流出 板藍根搶到缺貨
2021/05/20
【台灣疫情】中藥「清冠一號」配方流出 板藍根搶到缺貨

你可能感興趣

【台灣疫惰】南投縣擬向大陸採購疫苗 國台辦這樣說
12:56 2021/05/26
【台灣疫惰】南投縣擬向大陸採購疫苗 國台辦這樣說
【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士（第二版）
16:10 2021/05/21
【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士（第二版）
【台灣疫情】全台新增286宗本土病例 新北成「重災區」
15:06 2021/05/20
【台灣疫情】全台新增286宗本土病例 新北成「重災區」
政治 傳染病 疫情 台北 蔡英文 新冠肺炎疫情 疫苗 新冠肺炎 肺炎 台灣

下一篇文章

【台灣疫情】文字直播：疫殁人數創新高 全台再增本土+校正回歸共667個案（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】文字直播：疫殁人數創新高 全台再增本土+校正回歸共667個案（不斷更新）
【台灣疫情】文字直播：疫殁人數創新高 全台再增本土+校正回歸共667個案（不斷更新）
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？