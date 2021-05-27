▲ 美國缺航母遏中國？美軍亞太唯一航母列根號調中東

美國海軍出現罕見調動。美軍唯一常駐亞太航母列根號，據報會部署到中東4個月，以協助美軍完全撤出阿富汗。列根號航母調動意味，美軍在亞太地區可能會有一段時間沒有航母打擊群。美國近期加強在南海等中國周邊地區軍事活動，列根號離開有違美國戰略，美媒表示，這反映出美國海軍嘗試覆蓋全球下的勞損。

多家美國傳媒引述軍方消息報道，列根號航母打擊群會在夏季稍後，調至主管中東地區的美軍中央司令部，在中東部署最長4個月，以配合美軍在9月11日完成撤出阿富汗的行動。

列根號屬美國海軍第7艦隊（西太平洋艦隊），母港位於日本橫須賀，是為美軍目前在亞太唯一的常駐航母，去年曾與過路的尼米茲號航母一起在南海活動。

美軍第7艦隊唯一航母調往中東非常罕見，對上一次已是2003年的小鷹號，當時是為了配合美軍攻打伊拉克。

現在美軍官員稱，美軍第5艦隊（波斯灣艦隊）航母羅斯福號，正準備7月返回美國，中央司令部因此要求另一航母打擊群支援；羅斯福號過去36個月來已部署2次，到達極限，無法在安全情況下繼續。

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美軍雖然有多達11艘現役航母，其他國家目前最多也只有2艘，但美國堅持全球用兵下，這個數量的軍力仍然捉襟見肘。

《華爾街日報》稱，美國總統拜登將亞太視為軍事優先地區，列根號離開是對這戰略的顯著偏離，這次調動反映了以有限可用艦艇嘗試覆蓋全球下，對美國海軍造成的勞損。

哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員Bryan Clark表示，美軍過去數年持續向中央司令部部署航母，導致航母艦隊內巨大緊張，結果就是現時除了列根號，沒有其他航母有空支援阿富汗撤軍。

美軍亦計劃向中東部署更多資源，從「遠方」支持美軍撤出後的阿富汗政府。Bryan Clark認為，這或會損害美國拉攏亞太國家制衡中國的信譽。「對美國亞洲盟友而言，這是美國可能隨時將資源調回中東的另一個訊號。」

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責任編輯：連兆鋒