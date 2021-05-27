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【台灣疫情】郭台銘擬出面洽購復必泰疫苗供台  曲線施壓蔡英文當局（第二版）

國情動向 17:07 2021/05/27

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【台灣疫情】郭台銘擬出面洽購復必泰疫苗供台  曲線施壓蔡英文當局

台灣新冠肺炎疫情燃燒不止，今日（27日）新增本土及校正回歸個案600多宗，但作為防疫保護盾的疫苗卻奇缺。蔡英文政府對是否採購復必泰疫苗，接連釋出冷訊號之際，「代工之王」鴻海創辦人郭台銘幕僚證實，鴻海與基金會擬出面洽購外國疫苗供給台灣應急，但暗示關卡來自台灣當局、而非大陸或藥廠。有報道指，鴻海擬購的，可能涉及1000萬劑大陸復星集團有參與銷售的復必泰。

（新增文末大陸國台辦回應）

鴻海今回應表示，相關疫情及疫苗訊息，一切依疫情指揮中心公告為主，若能為台灣防疫盡份心力，公司願全力協助。

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台灣新冠肺炎疫情嚴峻，社會高度關注疫苗議題。媒體稍早前指，郭台銘、民進黨立法院黨團總召柯建銘、大陸上海復星集團董事長郭廣昌三方討論疫苗事宜。

郭台銘幕僚：買疫苗只是經濟議題  無關政治

而郭台銘已規劃鴻海、以及個人出資設置的基金會各出資一半，購買1000萬劑德國BNT、美國輝瑞、大陸上海復星有份參與研製或投資的BNT新冠疫苗（復必泰）。但報道指，這一洽談正瀕臨破局。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤周四現身永齡基金會與夏普（SHARP）捐贈防護面罩活動，她接受媒體採訪回應報道澄清，疫苗洽購過程中，大陸政府、包括大陸國台辦並沒有干涉，上海復星、德國BNT和美國輝瑞都是屬於商業合作關係，在研發時期上海復星就已經參與相關項目，比美國輝瑞參與的時間還要早。這事與政治沒有太大關聯性，應該從經濟角度來看。

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根據劉宥彤表述，擬洽購復必泰疫苗沒被大陸干涉、藥廠又是基於商業運作，因此外界關注復必泰能否供台的主要關卡，是否台灣當局本身。

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劉宥彤指出，郭台銘一本初衷，認為現在疫苗購買困難，希望鴻海與基金會可以合資向台灣以外地方購買，拋磚引玉，可以為台灣盡一份心力，爭取更多疫苗到台灣來。

劉宥彤表示，郭台銘重申政治要為經濟服務，現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法應該還是要有疫苗。

蔡英文與陳時中「冷回應」買不買復必泰

劉宥彤指出，現在疫情對於醫護人員及民生經濟有很大的壓力，希望民眾有機會可以提早接種疫苗。

台灣聯合報稍早前報道，台灣正陷疫苗不足窘境。目前已知台灣僅獲得三批合計共約102萬劑AZ牛津疫苗，若每人打2劑只夠50萬人接種，若絕大多數先用來施打第一劑，也不到百萬人可打第一劑，全部疫苗涵蓋率仍低於5%，離可以產生群體保護力的六到七成還非常遙遠。

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但台灣的中央防疫指揮中心指揮官陳時中被問到，大陸國台辦提出上海復星醫藥集團有意願將其代理的BNT／輝瑞（復必泰）疫苗給台灣民眾接種時；他只回答說，「他們（大陸）沒在打的我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用」。

甚至連多個縣市希望能自購疫苗，陳時中還在強調要「中央指導下統籌分配」，等同封殺地方政府自購疫苗的可能性。

聯合報又指，蔡英文也在臉書釋出同樣訊息，除了強調疫苗要由中央統籌外，更把復必泰疫苗買不成的理由直指是大陸介入 ，並堅持要向原廠購買才有保障。報道解讀， 言下之意，蔡當局不願透過復必泰大中華代理商上海復星購買。

大陸國台辦指蔡英文說謊　「卸鑊」大陸

另一方面，對於蔡英文稱大陸介入，使台灣無法與德國BNT洽購復必泰疫苗，大陸國台辦周四發布新聞稿對此否認，並批評相關說法完全是無中生有，強調這種戲碼多演一天，台灣民眾就將多一天付出生命健康的代價。

朱鳳蓮說，民進黨當局領導人的這番謊言，再次暴露他們「甩鍋（意即卸鑊）」大陸、推卸責任的一貫政治操作和轉移焦點、掩蓋問題的慣用伎倆。

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朱鳳蓮說，早在2020年3月，上海復星醫藥集團即與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在大陸及港澳台地區的獨家商業權益。民進黨當局對此心知肚明，卻不循正途，非要違反商務邏輯和誠信原則，繞過上海復星醫藥集團向德國BNT司購買疫苗。

朱鳳蓮指出，時至今日，台灣疫情蔓延，民眾苦盼疫苗，但民進黨當局仍執迷於政治操弄，拋出種種說辭、編造種種戲碼，繼續將台灣民眾的生命健康和衛生福祉踐踏在自己的政治私利之下。她最後說，他們這齣戲碼多演一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天，台灣民眾就將多一天付出生命健康的代價。

責任編輯：鄧國強

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