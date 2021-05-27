滬指再升0.4%重上3600關 外資淨流入逾140億元

中美貿易談判代表恢復通話，內地股匯齊升。滬指收升0.4%，連升4日，重上3600點關口，半導體、通信等科技板塊領漲。北向資金淨買入超百億（人民幣，下同）。

在岸人民幣兌美元升破6.38，續刷2018年5月以來新高。

滬指今日低開高走，科技股回暖帶動股指震盪攀升，截至收市，滬指升0.43%，報3608點；深證成指升0.7%，報14897點；創業板指升0.92%，報3226點。



滬深兩市成交總額9396億元，較前一交易日減少271億元。其中，滬市成交4290億元，深市成交5106億元。北向資金今日合計淨流入146.28億元。近三日累計流入逾450億元。

盤面上，多數上漲，半導體板塊掀起漲停潮，煤炭板塊回暖，銀行、造紙板塊則逆市調整。

指數短期或在3600點震盪整固

國泰君安認為，滬指周二長陽突破之後，短期已經進入前期高點附近的密集成交區，向上將面臨解套盤壓力。目前市場環境也不支持指數持續快速拉升，震盪台階式上漲是主要節奏。短期滬指可能在3600點附近展開震盪。

從中長線來看，國泰君安認為市場不確定性風險降低，資金面維持寬鬆，人民幣升值預期較強，將吸引更多的海外資金流入A股市場。北上資金近幾個交易日持續大幅淨流入，人民幣升值將帶動人民幣資產重估。滬指中線將繼續挑戰4000點。



國信證券認為，近期人民幣匯率的持續升值成為了股市向上的催化劑。展望未來，從中國經濟在全球中的相對競爭優勢，以及疫情后世界各國的貨幣超發來看，判斷未來一個階段內，人民幣匯率可能將處在一個緩慢有波動的升值區間中。匯率升值一方面會倒逼中國企業產業升級，另一方面升值預期有利於國際資本的流入。

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責任編輯：蒯宇澄

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