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【內地疫情】廣深續有本土病例 人龍迫爆採樣站 接種點停派籌（組圖）

社會熱點 16:29 2021/05/27

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廣東疫情死灰復燃，深圳、廣州均出現本土病例，除了兩地的涉疫社區展開強制全民檢測外，其餘區份前往檢測、接種疫苗的市民亦大幅增加。廣州多個接種點因打針市民過多而停止派籌，官方則強調疫苗充足。省委書記李希要求廣深做好應對，其餘城市制定應急預案，盡快查明及阻斷本波疫情的傳播鏈。

省衛健委今日（27日）通報，截至當日零時，廣州新增本土病例2宗、無症狀感染2宗；深圳新增無症狀感染2宗。廣州、深圳、佛山、湛江都有輸入病例，分別來自美國、印尼、埃及、剛果及喀麥隆等地。全省累計報告新冠肺炎確診病例2,427宗（境外輸入1,027例），目前在院病例48宗。

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在廣州荔灣區，昨今兩日啟動全民核酸檢測，多個採樣站被排隊的人龍擠至水洩不通。深圳五和也展開24小時檢測，涉疫的坂田街道長坑街全面封閉，只進不出。中新網報道，廣州各個接種點都排起長龍，疫苗供應數量有限，部分接種點已暫停現場派籌。有醫院表示，正調整人手應付接種急增的疫苗需求。

對於網傳消息指，由於廣州疫苗緊缺，6月9日後將無法再接種首針。衛健委指，當地疫苗供應基本穩定，已安排持續接種計劃，可滿足近遠期的接種需要。

省委書記李希昨日（26日）在委常委會暨疫情防控領導小組會議上表示，廣州、深圳要落實主體責任，全面做好應對處置工作，其餘各市要提高警惕，制定應急預案，加強應急演練。李希又要求全力救治病人、查明傳染源、因時因勢優化完善粵港澳聯防聯控，並及時通報疫情和防控措施。

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責任編輯：陳建錫

 

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