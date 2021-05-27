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中國軍機據報阿聯酋卸下神秘物資 美國這樣反應

國情動向 16:26 2021/05/27

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中國軍機據報阿聯酋卸下神秘物資 美國這樣反應（資料圖片）

美國情報機關放風，稱中國軍機最近向阿聯酋運送一箱箱神秘物資。阿聯酋為美國中東關鍵盟友，該國可能正與中國擴展合作，引起美國高度關注。美國不排除會因此取消向阿聯酋出售F-35隱形戰機。

《華爾街日報》引述看過有關情報的美國官員稱，美國情報機關最近數周，目睹2架屬於中國解放軍的飛機，降落阿聯酋一處機場，並卸下一箱箱「不明物資」。

官員稱，此舉與其他阿聯酋及中國安全合作升溫的蹟象，引起了美方警愓，並令美國對阿聯酋大型軍售計劃前景增添不明朗。

拜登政府4月評估後，決定繼續推進特朗普任內決定的230億美元軍售計劃，向阿聯酋出售50架F-35戰鬥機、18架死神無人機及彈藥，但美方仍要與阿方談判售武條件。現在美方官員稱，美國需要確保阿聯酋不會讓中國接觸到這些軍事科技。

美國國防部去年報告聲稱，阿聯酋是中國在海外拓展軍事設施的相當可能選擇。報道表示，部分美國官員猜測，中國希望在阿聯酋建立海軍基地，情報更顯示中國已討論向阿聯酋派出數百軍事人員。

有官員亦稱，美方已向阿方表明，讓中國在阿聯酋建立軍事基地，會意味美國軍售告吹，但問題是美方與阿方對軍事基地的定義看法不一。

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責任編輯：連兆鋒

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