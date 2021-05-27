▲ 中國駐美國使館：新冠溯源 支持對秘密基地一查到底

中美就新冠病毒溯源議題角力近日升溫，中國駐美國大使館不點名批評，國際上有人玩起政治炒作老把戲。發言人反問，他們是否忘了疫情慘痛教訓，看到悲劇重現？中國駐美使館又指，支持對全球所有新冠早期病例、秘而不宣的基地和生物實驗室，一查到底。

中國駐美國大使館發言人周四（27日）發表談話指，近日，國際上有些人又在新冠肺炎疫情溯源問題上玩起了政治炒作的老把戲，抹黑甩鍋言論「昨日重現」，「實驗室洩漏」陰謀論沉渣泛起。

發言人表示，去年疫情發生以來，正是由於一些政治勢力罔顧本國人民的抗疫需求和國際社會的防疫合作願望，熱衷於搞政治操弄和指責遊戲，釀成大量民眾喪生的人間悲劇。殷鑑不遠，在當前全球疫情形勢仍很嚴峻，國際社會普遍期待各國協力應對之際，有些人又開始故伎重演，難道他們這麼快就淡忘了此前的慘痛教訓？難道是想看到悲劇重現？如此不負責任之舉何以面對本國人民？何以面對國際社會？何以面對人類良知？

發言人續稱，關於疫情溯源問題，我們一直主張在基於事實、尊重科學的基礎上開展國際合作，以更好地應對人類未來的突發重大疫情。如果將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓「政治病毒」蔓延肆虐，讓國際防疫合作舉步維艱。

發言人表明，從對人類衛生健康負責出發，我們支持對全球各地發現的所有新冠疫情早期病例進行全面核查，對某些散佈全球又往往秘而不宣的基地、生物實驗室等進行徹查，而且要「完全、透明、基於證據」地一查到底，查個清清楚楚、明明白白。

路透社：美情報界查新冠病毒源頭 無證據出自實驗室

趙立堅回應涉武漢病毒所報道：美國想轉移視線嗎？

美國總統拜登周三（26日）指示美國情報部門，「加倍努力」調查新冠病毒起源，要求在90天內呈交報告。白宮聲明指，各機構目前對新冠病毒到底源自於自然界，還是實驗室洩漏存在分歧。拜登表示，情報機構已「圍繞兩種可能情況」達成一致，但尚未有最終結論。

外界認為，拜登此舉象徵其政策風向出現轉變。拜登曾一度淡化美國領導新冠疫情溯源的重要性，但隨住美國疫情近期逐步受控，美國有意把精力轉至將矛頭重新指向中國。

中國外交部發言人趙立堅周三強調，許多線索、報導和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點出現；如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世衛組織專家赴美調查，及早開放美軍德特里克堡（Fort Detrick）基地，以及美國散佈全球的生物實驗室，及早披露2019年7月弗吉尼亞州北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病、威斯康星州暴發大規模「電子煙疾病」等相關病例的詳細數據和信息。

拜登下令情報機關90天交疫源報告 趙立堅批美國想「卸鑊」

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責任編輯：連兆鋒