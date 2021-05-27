▲ 【Bitcoin】中國遏虛擬貨幣擴大 四川下周開挖擴座談會

中國遏抑Bitcoin比特幣等虛擬貨幣行動擴大。路透社引述官員表示，國家能源局四川監管辦公室發布通知，爲充分了解四川虛擬貨幣挖礦相關情況，將於6月2日（下周三）召開調研座談會，參會人員包括電網企業、交易中心以及售電公司有關負責人。

具體會議內容包括：國網四川省電力公司、四川省能源投資集團會分別回報各自供區內虛擬貨幣挖礦有關情況及相關建議、關停虛擬貨幣挖礦對今年四川棄水電量的影響分析；四川電力交易中心回報水電消納示範區內，大數據企業參與市場交易有關情況及相關建議；售電公司滙報代理大數據企業參與市場交易有關情況及相關建議。

座談議程之一：關停挖礦對電量影響分析

中國政府表態打擊比特幣挖礦和交易行爲後，地方政府開始逐步落實。內蒙古發改委周二就打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行爲八項措施公開徵求意見，工業園區、數據中心、自備電廠；大數據中心、雲計算企業，以及通訊企業、互聯網企業、個人等均被納入監管範圍。

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國務院副總理劉鶴上周五主持召開的國務院金融穩定發展委員會會議表示，堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警；推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險；強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行爲，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

官方三大理由 雷厲風行遏虛擬幣

華爾街日報中文網則刊載文章，指中國政府遏制虛擬貨幣挖礦業有其自身理由，不要低估其決心。

其一，也是最明顯的理由是已經指出的那個：金融過剩可能演變為廣泛社會問題，需要對這一風險加以限制。

其二，主要針對加密貨幣開採過程，也就是所謂的「挖礦」。「挖礦」的能源密集程度越來越不符合中國政府的環境目標。過去一年，中國政府在與排放有關的目標方面變得更加雄心勃勃，而環保是中美之間仍有重大合作前景的極少數領域之一。考慮到能源日益稀缺，比特幣挖礦很難有理由成為優先事項。

其三，這個原因不太可能在新聞公報中提及，但仍然是北京方面的核心優先事項。簡而言之，公民可能用來將資金轉移出中國的任何渠道，都將面臨被關閉的永久威脅。2014年至2016年期間，資本外流導致中國外匯儲備減少了約1萬億美元，此後中國政府花了數年時間來收窄任何可能的外流路線。

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責任編輯：鄧國強

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