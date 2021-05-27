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全國外匯市場自律會議警告：不要賭人民幣升值或貶值 久賭必輸

經濟脈搏 19:55 2021/05/27

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人民幣匯率近期走強，續創3年新高。人民銀行公布，全國外匯市場自律機制第七次工作會議今日（27日）在北京召開，會議指出，未來影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。企業不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

指匯率不能作為工具 不能用升值抵消大宗商品漲價

會議認為，當前外匯市場總體平衡。未來，影響匯率的市場因素和政策因素很多，沒有任何人可以準確預測匯率走勢。不論是短期還是中長期，匯率測不准是必然，雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。

會議指出，以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度適合中國國情，應當長期堅持。在這一匯率制度下，匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響。關鍵是管理好預期，堅決打擊各種惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為。

會議強調，企業和金融機構都應積極適應匯率雙向波動的狀態。企業要聚焦主業，樹立「風險中性」理念，避免偏離風險中性的「炒匯」行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。金融機構不僅不能幫助企業「炒匯」，自身也不宜「炒匯」，否則不利於銀行穩健經營，還會造成匯率大起大落。

據通報，全國外匯市場自律機制30家成員機構代表參加會議，中國外匯市場指導委員會（CFXC）主任委員、人民銀行副行長劉國強出席並講話，副主任委員、國家外匯管理局副局長王春英，外匯自律機制相關指導司局和外匯市場指導委員會委員參加會議。

外匯市場自律機制於2016年6月24日成立，是由外匯及相關市場參與者組成的市場自律和協調機制。

責任編輯：蒯宇澄

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