【台灣疫情】日本據報擬向台灣供阿斯利康疫苗 最快下月實施

台灣新冠肺炎確診數字持續暴增，日本政府據報考慮通過世衛的全球疫苗分享計劃（COVAX）向台灣供應英國阿斯利康疫苗（AZ疫苗），最快下月可提供。台灣的外交部表示，目前對相關報導並無評論，將持續配合指揮中心，積極尋求理念相近國家協助爭取疫苗。

首批15萬劑莫德納（Moderna）疫苗預計今天下午運抵台灣。

因有血栓風險 日本暫不使用AZ疫苗

日本產經新聞報道，日本政府及執政黨自由民主黨相關人士27日透露，日本政府考慮提供AZ疫苗給台灣。日本已確保給人民施打的其他藥廠製的疫苗，研判原本要給國內用的部分AZ疫苗供應台灣也不至於造成影響。

日本政府內部正在考慮的方案是透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）供應疫苗給台灣，將在詢問台灣政府需要多少疫苗數量及提供疫苗時期之後，再訂出詳細供應計劃。

日本政府早前與阿斯利康藥廠簽約，今年購買1億2000萬劑（6000萬人份），但因為海外有報告顯示接種後少數會出現血栓的案例，日本政府目前將AZ疫苗排除在官方安排施打疫苗的對象外。今後如果用途未能決定，保存期限恐到期。

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日本政府還向美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）簽約購買疫苗，共約2億4000萬劑（約1億2000萬人份），16歲以上者要施打的疫苗數量幾已確保。

駐美代表：迫切需要美國支持獲取疫苗

此外，美國將在6月底之前透過COVAX釋出8000萬劑疫苗。美國國務院與駐美代表處周四（27日）舉辦視訊會議，台灣駐美代表蕭美琴向美方表示，台灣迫切需要美國支持取得安全有效的疫苗。

截至周四，台灣共有6761宗確診個案，本土個案超過5000人。台灣疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6月預計200萬劑疫苗到貨，8月底包含台產疫苗在內，可累計到貨1000萬劑。

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責任編輯：尹航

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