  • 30°C
香港時間 : 2021528日 (五) 23:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】廣州多5人感染 涉疫8校或班級停課 疫情擴至佛山（第三版）

國情動向 21:34 2021/05/28

分享：

廣東新冠肺炎疫情持續擴大，廣州今日新增5名無症狀感染者，包括確診者的同學、1名學生家長。當局表示，涉疫8間學校實施臨時停課措施，包括3間學校全校、5間學校的密切接觸者所在班級臨時停課，啟動線上教學。深圳龍崗區新增2名症狀感染者，均為當地工廠的員工，兩人早前曾與病人接觸。

（新增深圳疫情數字）

截至今日下午2時，廣州本輪疫情累計報告4宗確診病例、10宗無症狀感染者。

另外，據國家衛健委通報，昨日新增5名本土無症狀感染者，均來自廣東，分別為廣州3宗、深圳及佛山各1宗。佛山新增的無症狀感染者，是廣州無症狀感染者的密切接觸者，佛山兩區開展大規模人員核酸檢測。至於深圳的兩名病人，已被送往集中隔離，其所住樓房及工廠作業點均被納入管控範圍。

此前，廣州市衛健委表示，當地近期病例均與家住荔灣區、曾飲早茶的郭婆婆有關聯，屬同一感染鏈，為共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播。而這次疫情病毒傳播速度快，傳播力強，病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播。

這次疫情的感染源頭，廣州荔灣區方面表示，初步判斷郭婆婆為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，其病毒屬於在印度出現的新冠病毒變異株，不排除是意外暴露造成偶發感染。

至於佛山新增的無症狀感染者，為住在禪城區的40歲女士，為廣州市無症狀感染者的密切接觸者，兩人曾在佛山南海區共同參加培訓班。佛山禪城區、南海區兩區開展大規模人員核酸檢測。

【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）

【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」  當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）

另外，深圳疫情防控指揮部辦公室通報，截至昨晚10時，深圳近期全市累計報告9名新冠病毒無症狀感染者。由於此次疫情傳染源與鹽田港區作業人員高度相關，深圳已將在鹽田港工作的從業人員全部納入管控範圍，對其在市內所居住的樓棟實施「7天3檢」的全員核酸檢測。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠肺炎】廣州荔灣75歲婦疑似陽性 廣州老人7月後可免費打疫苗
2021/05/21
【新冠肺炎】廣州荔灣75歲婦疑似陽性 廣州老人7月後可免費打疫苗
【內地疫情】深圳鹽田新增1人感染 廣州一處升至中風險地區
2021/05/22
【內地疫情】深圳鹽田新增1人感染 廣州一處升至中風險地區
【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」 當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）
2021/05/26
【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」 當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）
【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）（第二版）
2021/05/27
【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）（第二版）

你可能感興趣

【新冠肺炎】廣州荔灣75歲婦疑似陽性 廣州老人7月後可免費打疫苗
14:48 2021/05/21
【新冠肺炎】廣州荔灣75歲婦疑似陽性 廣州老人7月後可免費打疫苗
【內地疫情】深圳鹽田新增1人感染 廣州一處升至中風險地區
12:55 2021/05/22
【內地疫情】深圳鹽田新增1人感染 廣州一處升至中風險地區
【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」 當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）
18:42 2021/05/26
【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」 當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 廣州市 佛山 肺炎 廣州 深圳

下一篇文章

習近平：堅持把科技自立自強 作為國家發展戰略支撐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
美陸軍高超音速導彈能關島射中國？中美恐添地緣緊張（多圖）
美陸軍高超音速導彈能關島射中國？中美恐添地緣緊張（多圖）
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多