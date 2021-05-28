【內地疫情】廣州多5人感染 涉疫8校或班級停課 疫情擴至佛山（第二版）

廣東新冠肺炎疫情持續擴大，廣州今日新增5名無症狀感染者，包括確診者的同學、1名學生家長。當局表示，涉疫8間學校實施臨時停課措施，包括3間學校全校、5間學校的密切接觸者所在班級臨時停課，啟動線上教學。

截至今日下午2時，廣州本輪疫情累計報告4宗確診病例、10宗無症狀感染者。

另外，據國家衛健委通報，昨日新增5名本土無症狀感染者，均來自廣東，分別為廣州3宗、深圳及佛山各1宗。佛山新增的無症狀感染者，是廣州無症狀感染者的密切接觸者，佛山兩區開展大規模人員核酸檢測。

此前，廣州市衛健委表示，當地近期病例均與家住荔灣區、曾飲早茶的郭婆婆有關聯，屬同一感染鏈，為共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播。而這次疫情病毒傳播速度快，傳播力強，病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播。

這次疫情的感染源頭，廣州荔灣區方面表示，初步判斷郭婆婆為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，其病毒屬於在印度出現的新冠病毒變異株，不排除是意外暴露造成偶發感染。

至於佛山新增的無症狀感染者，為住在禪城區的40歲女士，為廣州市無症狀感染者的密切接觸者，兩人曾在佛山南海區共同參加培訓班。佛山禪城區、南海區兩區開展大規模人員核酸檢測。

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另外，深圳疫情防控指揮部辦公室通報，截至昨晚10時，深圳近期全市累計報告9名新冠病毒無症狀感染者。由於此次疫情傳染源與鹽田港區作業人員高度相關，深圳已將在鹽田港工作的從業人員全部納入管控範圍，對其在市內所居住的樓棟實施「7天3檢」的全員核酸檢測。

責任編輯：林佩怡

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