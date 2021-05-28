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【內地疫情】廣東多5人無症狀感染 廣州疫情擴至佛山

國情動向 10:37 2021/05/28

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據內地新冠肺炎疫情最新通報，昨日新增5名本土無症狀感染者，均來自廣東。其中佛山新增一名無症狀感染者，是廣州無症狀感染者的密切接觸者，佛山兩區開展大規模人員核酸檢測。

國家衛健委通報，昨日新增7宗確診病例，全屬境外輸入；新增無症狀感染者26例，其中境外輸入21宗，廣東本土5宗。

據廣東衛健委，新增的5宗無症狀感染者，分別為廣州3宗、深圳及佛山各1宗。

此前，廣州市衛健委表示，當地近期病例均與家住荔灣區、曾飲早茶的郭婆婆有關聯，屬同一感染鏈，為共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播。而這次疫情病毒傳播速度快，傳播力強，病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播。

這次疫情的感染源頭，廣州荔灣區方面表示，初步判斷郭婆婆為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，其病毒屬於在印度出現的新冠病毒變異株，不排除是意外暴露造成偶發感染。

至於佛山新增的無症狀感染者，為住在禪城區的40歲女士，為廣州市無症狀感染者的密切接觸者，兩人曾在佛山南海區共同參加培訓班。佛山禪城區、南海區兩區開展大規模人員核酸檢測。

【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）

【新冠肺炎】廣州爆「飲茶群組」  當地出現「爭崩頭」接種疫苗（多圖，有片）

責任編輯：林佩怡

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