歐日峰會聲明首提台海及關注香港新疆 中方強烈不滿

中歐關係緊張升溫。歐盟與日本周四（27日）發表領導人峰會聯合聲明，嚴重關切東海和南海局勢，並首次提及台灣海峽局勢，又關注香港、新疆問題等。中國駐歐盟使團對此強烈不滿和堅決反對。

中國駐歐盟使團發言人表示，歐日有關言論已經完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害國際和平與穩定、地區國家相互理解與信任、第三方利益，與其所聲稱「建設一個更加安全、民主、穩定的世界」的目標明顯背道而馳。

發言人又稱，台灣、香港和涉疆問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。中方必將更加堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與日本首相菅義偉周四舉行視像峰會。會後發布的聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。共同社報道，據日本外務省透露，這是歐日聯合文件中首次寫入有關台灣的表述。

據報這是繼4月美日領袖高峰會、5月七大工業國集團（G7）外長會議及近日美韓領袖聲明後，歐盟領袖也公開關切台海局勢。

涉國家主權 中方促日知所進退

《環球時報》引述中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建分析，這是歐盟在到處借力的一種表現。從歐盟最近對華行為看出，歐盟在單方面對華施壓力度不夠時，會從中國周邊國家著手展開「平衡外交」，以便平衡和對沖中國在國際社會產生的影響力。若中歐關係朝向不好方向發展，同日本這些國家接觸，也方便其儘早在中國周邊進行佈局，從而進一步轉移在華產業鍊和投資。

另外， 中國國防部發言人譚克非昨稱，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。在這個問題上，日方最應該做的，就是牢記其當年發動的侵華戰爭，正確對待和深刻反省日本軍國主義的侵略歷史。敦促日方以史為鑑，面向未來，在事關中國國家主權和領土完整問題上謹言慎行、知所進退，與中方一道推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。

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責任編輯：林佩怡

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