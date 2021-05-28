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【台灣疫情】這句話登時代雜誌 台媒：網民直呼太丟臉

社會熱點 12:06 2021/05/28

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【台灣疫情】這句話登時代雜誌 台媒：網民直呼太丟臉

台灣新冠肺炎疫情持續擴大，島內出現愈來愈多質疑聲音，與此前防疫良好充滿自信時形成鮮明對比。早前在台灣網絡牽起熱潮的「台灣人只示範一次」一句話，如今卻登上了美國《時代》雜誌，頗具諷刺意味。台灣傳媒稱，現在台灣網民從海外傳媒看到這句話，直呼「太丟臉了」。

台灣本地疫情爆發之初，民眾仍對社會控疫能力抱有信心，相信級別第二高的「第三級警戒」很快會解除。

有網民5月中在社交媒體寫道「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」，這句語隨即成為台灣網絡金句，並獲得不少名人和網紅轉發。

怎料現在兩周過去，第三級警戒不但沒有解除，需要延長至6月中端午節後，台灣本地確診和死亡病例還不斷增加。

中時新聞網更稱，台灣近日又面臨先前就有的缺水問題，以及台電造成的缺電疏失，讓網民開始用「世界看好了，台灣人只示範一次」的照樣造句來揶揄如今的情況。

有網民以「看好了世界...真的被世界看到了！」為題，在網上貼出《時代》文章的截圖。

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    +2

日本據報擬向台灣供阿斯利康疫苗 最快下月實施

郭台銘擬出面洽購復必泰疫苗供台 曲線施壓蔡英文

《時代》該篇文章形容，台灣抗疫防線就在虛假的安全感，以及「秘密小茶會」（指台灣紅燈區）下土崩瓦解。文中引用了網民「台灣人只示範一次」這句話，稱防疫曾經是台灣人的驕傲。

中時新聞網則報道，不少網民現在看到這句話登上國際媒體，直呼「太丟臉了」，討論區上充斥「好丟臉，別看了」、「還有校正回歸好像也被路透社寫進去了，雙台灣之光」、「笑死 丟臉丟到美國」、「被時代雜誌認證的迷因，國際大笑話」、「看好了世界，台灣人只示範一次怎麼做白日夢」等留言。

台灣沒病床沒疫苗 台媒問「蔡英文在哪裡」？

台灣冷待大陸提供疫苗好意？環球時報這樣回應

彭博全球防疫韌性排名：台灣名次插水 香港維持前10

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責任編輯：連兆鋒

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