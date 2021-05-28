人民幣中間價遜預期 監管層喊話後市場做多意願降溫

受上日收盤價創逾3年新高提振，今日人民幣中間價報6.3858，較上日升172點子或0.27%，創2018年5月24日以來新高，惟明顯弱於市場預期。監管層昨日再度喊話匯率雙向波動、企業和金融機構勿炒匯後，市場做多人民幣意願降溫。

官方開出的人民幣中間價報6.3858，明顯弱於市場預期，表明監管層有意修正市場預期。彭博對17位機構人士進行調查，預測均值為6.3837元，預測區間為6.3778-6.3949元。

昨日的全國外匯市場自律機制第七次工作會議指出，未來影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。沒有任何人可以準確預測匯率走勢。不論是短期還是中長期，匯率測不準是必然，雙向波動是常態。匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響。

會議強調，企業要避免炒匯行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。金融機構不僅不能幫助企業炒匯，自身也不宜炒匯。

華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，此次會議表達了對人民幣匯率的中長期走向沒有預設方向，不存在中長期升值的政策意圖。

申萬宏源宏觀團隊認為，人民幣年內或將延續升值路徑，但升值並非一蹴而就，預計至年底人民幣對美元升至6.3-6.4附近，年內空間相對有限。

截至11:58，在岸人民幣對美元報6.3704，離岸人民幣報6.3620。

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責任編輯：尹航

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