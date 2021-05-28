【新冠肺炎】拜登或公開情報部門新冠病毒源頭報告

在新冠病頭源頭問題上，中美角力不斷。美國敦促世衛展開第二輪獨立調查，要求中國提供全面、完整的原始數據和樣本。美國總統拜登表示，可能會全面公開情報部門有關新冠病毒源頭的調查報告。

拜登周四（27日）登上出發往俄亥俄州前回應記者提問表示，在收到情報部門的新冠病毒溯源報告後，或考慮全面公開報告內容。此前，他要求情報部門加倍努力，調查新冠病毒源頭，並在90日內提交報告。

據《紐約時報》，情報機構曾告訴白宮，他們有大量尚未檢驗的證據，需要額外電腦分析，而這些證據可能有助於解開新冠病毒起源謎團。

美情報界：兩種情景 未能評估哪種更可能

美國國家情報總監辦公室（ODNI）發表聲明，指有兩個情報部門相信人類從動物身上感染新冠病毒，另有一個情報部門則認為新冠病毒來自實驗室事故，但沒有講明是哪些情報機構。

但聲明指出，情報界多數不認為有足夠的信息，作出哪一種情景比另一種情景更具可能性的評估。

路透引述熟悉情報界分析的消息人士說，美國中央情報局（CIA）和國防情報局目前都不支持對病毒起源的任何一種解釋，並和大多數美國機構一樣，認為目前信息不足以確定哪情況更有可能。

京批美政治操弄

中國外交部發言人趙立堅昨稱，中國實驗室洩漏論極不可能的結論，已清楚地記錄在世衛聯合考察組的研究報告。批評美國反覆鼓譟要對中國進行再調查，是想藉疫情搞污名化和政治操弄，甩鍋推責。

另中國駐美使館發言人表示，支持全面核查全球各地所有早期病例，徹查散佈全球又秘而不宣的基地、生物實驗室。

【中美角力】拜登下令情報機關90天交疫源報告 趙立堅批美國想「卸鑊」

中國駐美國使館：新冠溯源 支持對秘密基地一查到底

責任編輯：林佩怡

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